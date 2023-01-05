IBM Instana Observability 新一代应用性能管理平台

利用 IBM® Instana® Observability 防止问题演变成事件。无论应用程序驻留在何处，您都可以改善应用程序性能管理并加速 CI/CD 管道流程。Instana 自动实时采集可观测性指标、跟踪和事件，并将所有应用程序、服务和基础架构相互依赖关系进行情景化处理，使您能够针对任何问题立即采取行动。Instana 可以满足云原生和微服务应用程序的严格要求，并提供对系统的更大可见性，为您的企业创造真正的可观测性。使用 Instana 可实现：

通过一秒的指标粒度和三秒的通知时间获得实时可视化效果

调试应用程序的速度提高 75%

将 MTTR 缩短 50%



IBM Instana Observability 的主要优点：

自动化 – 自动发现和配置，让您能够全面观测动态环境。它可以跟踪每个请求，并记录所有指标，且没有盲点。

AI 驱动的情境——Instana 将数据情境化为有意义的信息，实时提供所有实体之间关系的交互式模型。

AI 驱动的智能行动 – 从各个角度分析每一个用户请求，快速发现并消除每一个瓶颈。

可访问性——为整个组织的团队提供易于使用的可观测性平台。

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