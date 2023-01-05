主页 Page Title Page Title 可观测性 ibm 解决方案 IBM 提供了什么来帮助您实现可观测性？
手和眼睛的插图，圆圈代表数据
06：解决方案

了解 IBM 为实现可观测性而提供的解决方案。
查看所有章节

IBM Instana Observability 新一代应用性能管理平台

 

利用 IBM® Instana® Observability 防止问题演变成事件。无论应用程序驻留在何处，您都可以改善应用程序性能管理并加速 CI/CD 管道流程。Instana 自动实时采集可观测性指标、跟踪和事件，并将所有应用程序、服务和基础架构相互依赖关系进行情景化处理，使您能够针对任何问题立即采取行动。Instana 可以满足云原生和微服务应用程序的严格要求，并提供对系统的更大可见性，为您的企业创造真正的可观测性。使用 Instana 可实现：

  • 通过一秒的指标粒度和三秒的通知时间获得实时可视化效果
  • 调试应用程序的速度提高 75%
  • 将 MTTR 缩短 50%


IBM Instana Observability 的主要优点：

  • 自动化 – 自动发现和配置，让您能够全面观测动态环境。它可以跟踪每个请求，并记录所有指标，且没有盲点。
  • AI 驱动的情境——Instana 将数据情境化为有意义的信息，实时提供所有实体之间关系的交互式模型。
  • AI 驱动的智能行动 – 从各个角度分析每一个用户请求，快速发现并消除每一个瓶颈。
  • 可访问性——为整个组织的团队提供易于使用的可观测性平台。

 

了解有关 IBM Instana Observability 的更多信息

IBM SevOne Network Performance Management

 

IBM SevOne® Network Performance Management (NPM) 专为现代网络而设计，可通过支持机器学习的分析功能，帮助您及早发现、解决和预防网络性能问题。它利用实时的可行洞察，帮助主动监控企业、通信和托管服务提供商的多供应商网络。借助 SevOne，IT 团队能够处理重要的事情：提高网络性能以提供卓越的用户体验。

IBM SevOne 的主要优点：

  • 全面的数据收集——从物理、虚拟和软件定义的基础架构收集多供应商网络性能指标和流数据。
  • 使用机器学习进行高级分析——通过机器学习和智能报警自动进行基线分析，实现主动事件管理。
  • 增强的可视化——LiveMaps 会上报最重要的网络问题，以便 IT 专业人员可以从单一来源快速查看事件。
  • 适用于任何网络的可扩展性——监控任何企业、通信或托管服务提供商网络，在扩大规模以实现增长时不会丢失数据。

 

了解有关 IBM SevOne Network Performance Management 的更多信息

IBM Data Band IBM Data Observability by Databand

 

通过 Databand，数据平台团队能够提供可靠且值得信赖的数据，让您能够在不良数据影响业务之前进行捕获。该解决方案从现代数据堆栈中的所有关键解决方案中收集元数据，根据常见数据管道行为构建历史基线，根据偏差发出异常警报和规则，并通过创建智能通信工作流程进行分类解决。

IBM Data Observability by Databand 的主要优点：

  • 及早检测 – 查明未知数据事件并将平均检测时间 (MTTD) 从几天缩短到几分钟。
  • 更快地解决问题 – 通过事件警报和路由，将平均解决时间 (MTTR) 从几天缩短至几小时。
  • 交付可信数据 – 通过提供管道质量问题的可视化效果来增强可靠性和数据交付 SLA。

了解有关 IBM Data Observability by Databand 的更多信息。

IBM Turbonomic Application Resource Management

 

IBM Turbonomic® 提供持续优化，您的团队可以安全地实现自动化以确保应用程序性能，同时最大限度地降低云和数据中心成本（包括财务和环境成本）。通过自上而下、应用程序驱动的方法，IBM Turbonomic 的分析引擎可以发现您的 IT 资产并实时生成可靠的资源配置操作，以确保应用程序仅使用其需要的内容。与其他优化解决方案不同，IBM Turbonomic 自动化可以进行运维，确保云和 ITOps 团队立即且持续地取得切实成果。

IBM Turbonomic 的主要优点⁶：

  • 优化 – 安全、自动地将云支出缩减至少 33%。
  • 自动资源配置——当软件为您做出资源配置决策时，可以节省 30% 的时间。
  • 提高基础架构利用率——年度更新成本降低 75%。
  • 通过提高基础架构利用率，将年度更新成本降低 75%。³
  • 了解应用程序需求 – 将基础架构增长支出缩减 70%。
  • 提高投资回报率——在 6 个月内实现 471% 的投资回报率。

了解有关 IBM Turbonomic Application Resource Management 的更多信息

后续步骤

了解有关智能运维的更多信息 Instana 免费试用版
章节摘要
查看所有章节
第 1 章：什么是可观测性，为什么它很重要？ 第 2 章：您可以做哪三件事来开始您的可观测性之旅？ 第 3 章：可观测性对您的组织有什么价值？ 第 4 章：可观测性如何适用于各种类型的企业？ 第 5 章：如何为整个组织构建可观测性用例？