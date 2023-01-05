利用 IBM® Instana® Observability 防止问题演变成事件。无论应用程序驻留在何处，您都可以改善应用程序性能管理并加速 CI/CD 管道流程。Instana 自动实时采集可观测性指标、跟踪和事件，并将所有应用程序、服务和基础架构相互依赖关系进行情景化处理，使您能够针对任何问题立即采取行动。Instana 可以满足云原生和微服务应用程序的严格要求，并提供对系统的更大可见性，为您的企业创造真正的可观测性。使用 Instana 可实现：
IBM Instana Observability 的主要优点：
IBM SevOne® Network Performance Management (NPM) 专为现代网络而设计，可通过支持机器学习的分析功能，帮助您及早发现、解决和预防网络性能问题。它利用实时的可行洞察，帮助主动监控企业、通信和托管服务提供商的多供应商网络。借助 SevOne，IT 团队能够处理重要的事情：提高网络性能以提供卓越的用户体验。
IBM SevOne 的主要优点：
通过 Databand，数据平台团队能够提供可靠且值得信赖的数据，让您能够在不良数据影响业务之前进行捕获。该解决方案从现代数据堆栈中的所有关键解决方案中收集元数据，根据常见数据管道行为构建历史基线，根据偏差发出异常警报和规则，并通过创建智能通信工作流程进行分类解决。
IBM Data Observability by Databand 的主要优点：
IBM Turbonomic® 提供持续优化，您的团队可以安全地实现自动化以确保应用程序性能，同时最大限度地降低云和数据中心成本（包括财务和环境成本）。通过自上而下、应用程序驱动的方法，IBM Turbonomic 的分析引擎可以发现您的 IT 资产并实时生成可靠的资源配置操作，以确保应用程序仅使用其需要的内容。与其他优化解决方案不同，IBM Turbonomic 自动化可以进行运维，确保云和 ITOps 团队立即且持续地取得切实成果。
IBM Turbonomic 的主要优点⁶：
¹ How Loading Time Affects Your Bottom Line, NeilPatel.（链接位于 ibm.com 外部）
² https://www.liveseysolar.com/website-speed-study-finds-1-second-delay-in-website-load-time-means-a-7-reduction-in-conversions/ （链接位于 ibm.com 外部）
³ ESG Research Report: Observability from Code to Cloud, ESG, May 19, 2022.（链接位于 ibm.com 外部）
⁴ Cybersecurity Solutions for a Riskier World, ThoughtLab.（链接位于 ibm.com 外部）
⁵ How to Improve Your Data Quality, Gartner, July 14, 2022.（链接位于 ibm.com 外部）
⁶ The Total Economic Impact™ Of IBM Turbonomic Application Resource Management Forrester, January 2022.