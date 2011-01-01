气候灾害建模是一种复杂的方法，用于评估和了解气候相关灾害在较长时间内对资产造成的潜在风险。该方法在时间和背景方面与传统的天气相关风险建模有很大不同。与天气相关的风险建模通常涉及使用气象数据、卫星图像和计算模型对天气变量进行实时观测。天气风险涉及短期天气事件及其直接影响；前瞻性气候灾害模型具有全面、长期的视角。它可以整合历史气候数据、气候变化预测、特定灾害模型以及特定地点的地理和背景输入信息，以预测未来几十年飓风、洪水和热浪等气候相关事件的可能性和严重程度。



然后，可以使用用例特定的影响和损失函数将这些曝光数据数据转换为有意义的数据。通过考虑天气模式变化、海平面上升和气温升高等因素，这种建模方法可支持企业、政府和保险公司等利益相关者针对风险缓解、长期规划和适应不断变化的气候环境的弹性能力建设措施做出明智的决策。它让我们能够主动应对气候变化，以及其对关键资产和基础设施的潜在影响所带来的复杂挑战。