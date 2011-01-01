气候变化及其对天气相关灾害的影响，给公司及其管理者带来了一系列相互关联的独特风险和挑战。从运营中断、实物资产损坏和员工福祉等直接问题，到对供应链和市场活力的间接影响，气候变化对企业的各个方面都会构成威胁。掌握这些风险的程度和特征至关重要，管理这些风险的策略必须一开始就该彻底、主动地纳入业务决策中。那么，接下来相应的后续步骤是什么？企业如何应对气候变化和极端天气条件的影响？让我们一起深入了解如何更有效地理解所涉及的风险，并确定主动措施，以最大限度地减少企业及其利益相关者的此类风险。
气候风险管理对企业和地球都有好处。
气候灾害建模是一种复杂的方法，用于评估和了解气候相关灾害在较长时间内对资产造成的潜在风险。该方法在时间和背景方面与传统的天气相关风险建模有很大不同。与天气相关的风险建模通常涉及使用气象数据、卫星图像和计算模型对天气变量进行实时观测。天气风险涉及短期天气事件及其直接影响；前瞻性气候灾害模型具有全面、长期的视角。它可以整合历史气候数据、气候变化预测、特定灾害模型以及特定地点的地理和背景输入信息，以预测未来几十年飓风、洪水和热浪等气候相关事件的可能性和严重程度。
然后，可以使用用例特定的影响和损失函数将这些曝光数据数据转换为有意义的数据。通过考虑天气模式变化、海平面上升和气温升高等因素，这种建模方法可支持企业、政府和保险公司等利益相关者针对风险缓解、长期规划和适应不断变化的气候环境的弹性能力建设措施做出明智的决策。它让我们能够主动应对气候变化，以及其对关键资产和基础设施的潜在影响所带来的复杂挑战。
急性气候灾害是指由事件驱动的灾害，包括极端天气事件严重程度的增加，例如气旋、飓风、热浪或寒潮或洪水。
慢性气候灾害是指气候模式的长期变化（例如，持续高温、海平面上升、降水模式变化），可能会导致海平面上升或慢性热浪。
异常天气事件可能会扰乱设施的正常运营，导致因生产力下降、供应链中断和销售延迟而造成损失。例如，飓风哈维淹没了德克萨斯州海岸，导致州内几乎所有炼油设施暂时关闭，每天影响多达 440 万桶石油。1
气候事件可能会对关键基础设施造成损害或阻碍，导致与维修、更换、保险费增加和运营中断相关的财务损失，进而可能导致下游负债。科罗拉多州就是这种情况，高风险的野火导致房屋所有人的保费在 3 年内增长了近 52%。
干旱和极端气温等极端事件和慢性气候风险可能导致环境位移，并影响生产力和市场需求的变化。
气候相关因素不仅影响关键输入物资的需求、供应和定价，还可能造成物流基础设施中断，导致生产延误。例如，在德克萨斯州的“大冰冻”期间，铁路停运导致德克萨斯州和太平洋西北地区之间的重要供应链连接中断了三天。
急性和慢性物理危害都会导致能源公用事业基础设施的成本和可用性发生变化，影响运营效率并需要替代能源生产解决方案。例如，中国四川因为干旱而暂停水力发电，导致 Intel 和 Apple 等公司停工一周。
气候变化可能会对健康产生影响，影响员工的福祉和安全，有可能增加公司的负债。例如，气温上升和极端高温事件可能会给户外工人造成健康风险，导致医疗费用增加，并给雇主带来潜在的法律责任。
组织可以采取多种措施来为气候变化带来的影响做好充分准备。
对气候变化导致的天气事件的严重程度和影响变化进行建模，并预测其带来的潜在影响。对一系列极端天气危险的影响进行定位、预测、准备和监测，包括强烈风暴、野火、洪水、极端温度、干旱、空气污染等。
了解基于各种未来气候和的过渡的风险，及其会如何影响公司的长短期战略目标。
利用这些情报制定正确的决策，在正确的时间培养弹性和适应能力，最大限度地减少气候变化导致的日益频繁的恶劣天气对组织及其资源造成的风险。
组织需要了解减轻资产气候风险的选择，并评估此类行动的潜在投资回报率 (ROI)。
务必遵守各种本地和国际上的环境、社会和治理 (ESG) 报告披露和法规，例如气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)。
这些要点可能看起来很容易列出，但其实施会带来相当大的挑战。为什么？为了充分掌握这些风险，人们必须收集、合并并仔细审查广泛的数据集，包括气候变化和全球天气灾害模型，以及来自地球监测卫星的大量地理空间数据。此外，与组织的资产、设施、基础架构和供应链有关的数据业需要纳入其中。
每个行业和公司都在使用一套独特且复杂的影响和损失函数进行操作，标准数据提供商无法满足这些函数。要实现这些函数，就需要采用以最新科学研究为依据的新数据科学功能。因此，我们面临着不断变化的庞大数据量，需要进行简化、管理、集成和分析。这种数据复杂程度使得及时调动和理解数据变得困难，并阻碍了数据驱动决策过程的有效性。
有能力制定数据驱动决策的组织可以更有效、更主动地适应可能对其运营产生不利影响的恶劣天气事件。将 AI 与天气、气候和特定行业地理空间数据相结合的工具有助于为组织提供近乎实时的数据和洞察分析。在制定气候风险适应战略和计划时，寻找能够帮助您的组织的解决方案：
当今组织不仅需要了解气候危害带来的风险，还应利用技术来预测气候危害对其资产和业务运营的具体风险，并对其进行背景分析。通过利用预测分析和地理空间建模，可以制定强大的气候风险适应计划，并最大限度地减少组织中断和破坏。
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简化环境、社会和治理 (ESG) 数据的捕获、整合、管理、分析和报告。
1《飓风重创美国炼油厂的简史》，路透社，2022 年 6 月 30 日。