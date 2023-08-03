获取最新的气候数据仍然是气候科学领域的一项重大挑战，因为环境条件几乎每天都在变化，因此难以检测和减轻气候变化对消费者、政府、投资者和企业的影响。

IBM Environmental Intelligence Suite 中的地理空间分析功能提供了地理空间时态数据存储，分析引擎可利用该存储进行复杂而高效的查询，以揭示数据层之间的关系。

全新的地理空间基础模型提供 AI 驱动的地理空间解决方案。这些遥感空间数据由 NASA 的 Harmonized Landsat Sentinel-2 数据提供支持，有助于确保在广阔的地形上进行精确的设备损坏检验和保护。该基础模型的独特之处在于其适应能力、准确性、自我监督学习能力，以及依靠结合高分辨率卫星图像和激光雷达来提供预测洞察分析。