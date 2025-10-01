AI 智能体能够提升工作效率，但若缺乏防护机制，便会引发偏见、偏差、错误以及合规漏洞等风险。因此，可见性极为关键。您所需的不仅仅是编排能力，还需要智能体的可观测性与 AI 治理机制，以此跟踪智能体在各项工作流中的操作，实时衡量结果并持续执行策略。

借助 IBM® watsonx Orchestrate，能够实现这些防护功能的内置集成。治理仪表板可在智能体的全生命周期内，提供 AI 系统的指标监控、策略管控以及运行状态追踪。您可跨 Microsoft 365、Salesforce、SAP、Workday 及 AWS 等平台，实现性能追踪、决策优化以及输出验证。

React 和 Plan-Act 等智能体模式能够提供灵活的配置能力，而可观测性则能保障结果的可预测性。通过 OpenTelemetry 等标准，您可以对接现有的数据管道与可观测性工具，以获取更为深入的洞察分析。