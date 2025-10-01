为每个 AI 智能体赋予信任与管控能力
AI 智能体能够提升工作效率，但若缺乏防护机制，便会引发偏见、偏差、错误以及合规漏洞等风险。因此，可见性极为关键。您所需的不仅仅是编排能力，还需要智能体的可观测性与 AI 治理机制，以此跟踪智能体在各项工作流中的操作，实时衡量结果并持续执行策略。
借助 IBM® watsonx Orchestrate，能够实现这些防护功能的内置集成。治理仪表板可在智能体的全生命周期内，提供 AI 系统的指标监控、策略管控以及运行状态追踪。您可跨 Microsoft 365、Salesforce、SAP、Workday 及 AWS 等平台，实现性能追踪、决策优化以及输出验证。
React 和 Plan-Act 等智能体模式能够提供灵活的配置能力，而可观测性则能保障结果的可预测性。通过 OpenTelemetry 等标准，您可以对接现有的数据管道与可观测性工具，以获取更为深入的洞察分析。
启动前完成智能体验证，自动执行策略并启用防护机制。
通过仪表板与主动警报机制，监控使用情况、偏差以及延迟。
在全工作流中确保智能体的行为符合合规、安全以及数据质量标准。
衡量评估准确性、工具调用可靠性以及完成率；仅发布验证通过的智能体。
追踪 AI 系统和多智能体工作流中的指标、输出以及延迟数据。
实时检测行为变化并触发纠正行动。
通过访问控制，防范提示注入攻击与敏感数据滥用。