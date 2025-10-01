AI 智能体治理与可观测性

为每个 AI 智能体赋予信任与管控能力

为何重要

AI 智能体能够提升工作效率，但若缺乏防护机制，便会引发偏见、偏差、错误以及合规漏洞等风险。因此，可见性极为关键。您所需的不仅仅是编排能力，还需要智能体的可观测性与 AI 治理机制，以此跟踪智能体在各项工作流中的操作，实时衡量结果并持续执行策略。

借助 IBM® watsonx Orchestrate，能够实现这些防护功能的内置集成。治理仪表板可在智能体的全生命周期内，提供 AI 系统的指标监控、策略管控以及运行状态追踪。您可跨 Microsoft 365、Salesforce、SAP、Workday 及 AWS 等平台，实现性能追踪、决策优化以及输出验证。

React 和 Plan-Act 等智能体模式能够提供灵活的配置能力，而可观测性则能保障结果的可预测性。通过 OpenTelemetry 等标准，您可以对接现有的数据管道与可观测性工具，以获取更为深入的洞察分析。

核心价值

从容地进行部署

启动前完成智能体验证，自动执行策略并启用防护机制。
保持管控

通过仪表板与主动警报机制，监控使用情况、偏差以及延迟。
保障结果可信

在全工作流中确保智能体的行为符合合规、安全以及数据质量标准。

工作原理

一名女性手持笔记本电脑的插图
部署前评估

衡量评估准确性、工具调用可靠性以及完成率；仅发布验证通过的智能体。
一名男性看着几个蓝色方格的插图
可观测性仪表板

追踪 AI 系统和多智能体工作流中的指标、输出以及延迟数据。
一名女性在黑色背景下查看蓝色柱状图与紫色折线图的插图
偏差监控与警报

实时检测行为变化并触发纠正行动。
一个人使用笔记本电脑办公的正面视角插图
策略实施

通过访问控制，防范提示注入攻击与敏感数据滥用。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

