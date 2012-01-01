主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant 每个人都可以使用的可视化聊天机器人构建器
无需编码技能，立即构建您的聊天机器人
开始免费试用 预约实时演示
办公室工作人员构建聊天机器人的象形图
在几分钟内设计复杂的对话体验

面向会话式 AI 的 IBM watsonx Assistant 为用户提供直观的可视化构建器体验，优化构建对话流过程、加速创作并帮助业务用户大规模开发部署强大的 AI 助手。

watsonx Assistant Visual Builder 从以下方面简化聊天机器人的创建过程：

  • 可重复使用的组件，加速聊天机器人的创建，减少重复工作。
  • 预构建的模板和集成允许您创建和自定义用户操作，通过几个简单的步骤满足常见的客户请求，例如支付账单。
  • 拖放工具，允许用户通过单击鼠标来重新调整操作中各个步骤的优先级。
  • 开箱即用的强大生成式 AI 功能，由 IBM watsonx 提供支持。
设计您的第一个聊天机器人会话。

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优势 无需任何编码技能即可创建聊天机器人

构建聊天机器人从未如此简单。只需提出几个问题即可进行训练，或立即使用我们的聊天机器人模板。

 

 自信地做出正确回应

如果用户请求不明确，我们的消除歧义功能会提示用户进行澄清，以确保用户与聊天机器人的交流准确无误。

 超越基于意图的对话

我们的无缝集成和扩展功能可让用户在我们的界面上轻松完成不同的任务。

 使用预览模式减少错误

您可以预览对话，以便了解用户将会获得的体验，同时还可以利用高级调试功能快速解决问题。

 

 

 升级支持团队以提供更好的体验

可复用组件允许企业在短时间内创建全球一致的客户体验。

 

 通过易于使用的界面实现快速迭代

我们的低代码和无代码功能促进了敏捷的工作流程，鼓励对话实验以提供理想的支持体验。

 

功能

帮助用户实现他们的目标 根据用户需求定制对话。 进行自助式导览
展示 通过引导提示引导用户完成流程。 预约实时演示
行动 在聊天界面中自动执行特定任务。 立即开始
立即增强您的助手。 开始一键集成。 了解更多 搜索现有内容

使用 Watson Discovery 在从知识库到网站的所有现有内容中查找最新答案。

 跨渠道自动化

轻松将您的聊天机器人平台连接到现有的真人客服工具，以便实时将客户话路转接到合适的客服。

 移交给真人客服

部署在客户与企业沟通的任何位置，包括 Web、应用程序、电话或消息传递渠道。
行业
  银行业 允许账户持有者支付全部或部分账单，简化用户支付体验。 AI 助力加速银行服务
  医疗保健 通过提供更方便的联系信息和预约服务，为医疗服务提供者提供支持。 AI 助力患者护理
  保险业 引导投保人更好地了解保单和理赔信息，以确保及时报销。 AI 助力为保险业树立新标准
我们发现 watsonx Assistant 易于使用，而且可扩展性很强。其界面允许任何人创建聊天机器人，同时也支持我们的开发人员充分利用 Watson。 Joan Francy CEO AdMed 阅读博客文章

常见问题

根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是同领域最好的聊天机器人构建器之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。

我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（ibm.com 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更加准确，比 Google Dialogflow 高 5.6 个百分点，比 Microsoft LUIS 高 14.7 个百分点。

我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 让您能够利用一系列资源轻松上手，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM® watsonx Assistant 可适应客户的各种需求。

是的，watsonx Assistant 提供多种可用的 webhook 和 API，让您能够导出聊天日志进行分析，从而使您的团队能够针对客户结果来优化聊天机器人。一键连接 Salesforce、Zendesk、Intercom 等系统。或者，您可以使用我们的开放 API 规范创建您自己的扩展程序。

查看我们的文档，了解如何使用 watsonx Assistant 的可视化聊天机器人构建器创建第一个聊天机器人。

是的，您可以通过部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、Twilio 短信、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序，为客户提供全渠道体验。我们的无缝集成可以在客户需要时将客户接入您的电话和交互式语音应答 (IVR) 系统。

是的，您现在就可以使用 watsonx Assistant 操作模板来构建您的第一个聊天机器人。我们提供预构建、可自定义的聊天机器人模板，让您可以快速轻松地创建聊天机器人。操作模板通过识别常见用户案例，例如，支持凭单请求或常见问题解答 (FAQ) 来自动创建聊天机器人。请参阅预构建模板文档，然后开始使用。

客户服务是最常见的聊天机器人用例。无论是以产品还是以服务核心的公司，聊天机器人均可协助解答客户问题，引导客户进行简单的故障诊断，并将客户与所需资源关联，从而提供卓越的用户体验。

它们也经常被销售团队用作一种支持潜在客户生成的工具。聊天机器人可以根据潜在客户提出的问题快速验证潜在客户，然后将其发给销售代表以达成交易。

聊天机器人甚至可以在电子商务中充当数字销售员，为客户提供类似于小商店的购物体验。电子商务聊天机器人可以提供个性化的购物体验，将被动的网站访问者转化为主动的潜在客户。
采取后续步骤

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