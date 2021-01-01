IBM 研究院团队致力于应用来自 AI、ML 和数据管理的最先进技术，加速和优化机器学习及数据科学工作流程的创建工作。该团队围绕 AutoML 首先开展的工作，集中于使用超频带/贝叶斯优化进行超参数搜索，以及运用超频带/ENAS/DARTS 进行神经结构搜索。

他们持续关注 AutoAI 开发，包括管道配置和超参数优化的自动化。超参数优化算法是一项显著的增强功能，已针对模型训练和评分等成本函数评估进行了优化。这有助于加速收敛，找到最佳解决方案。

IBM Research 还采用自动化人工智能，帮助确保 AI 模型的可信度和可解释性。借助 IBM Watson Studio 中的 AutoAI，用户可轻松查看流程各阶段显示出的种种可视化效果，包括数据准备、算法选择和模型创建等。此外，IBM AutoAI 还可以自动执行任务以持续改进模型，并通过其 ModelOps 功能，确保 AI 模型各类 API 可更轻松便捷地整合至应用程序中。IBM 在 2021 年度 “Gartner 数据科学和机器学习平台魔力象限”报告中被评选为行业领导者，IBM Watson Studio 产品中 AutoAI 的成功演变和发展对此起到了积极的作用。