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图示：三人在大型计算机屏幕上查看数据，该屏幕连接到代表安全云、本地和边缘环境的平台

视频

IBM Cloud Virtual Server for VPC 环境

该视频阐述了 IBM Cloud Bare Metal Servers 的价值主张、痛点和用例，这些服务器提供两种部署选项：经典基础架构和 VPC 基础架构。
参考架构
IBM Cloud Virtual Server for VPC 环境

在保护隐私和安全的情况下将基础架构构建并扩展到云中。IBM Cloud VPC 参考架构图解释了设计云原生网络解决方案所需的基本服务，例如子网、负载均衡器和公共网关。IBM Cloud VPC 支持与其他服务（例如开发运维和云服务）进行保密通信。借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC，将应用程序部署到跨区域和专区的运行时，并管理和扩展网络服务以支持高可用性和各种连接场景。
解决方案操作指南 为 3 层 Web 应用程序构建 IBM Cloud VPC

此参考架构描述在 IBM Cloud VPC 上部署 3 层 Web 应用程序的三种方法。此信息适用于大多数需要弹性和高可用性的 3 层 Web 应用程序。

 开放式说明 跨多个位置和区域部署隔离的工作负载

了解通过在两个不同区域中使用子网和 IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供多个 IBM Cloud VPC 来设置隔离工作负载的步骤。

 开放式说明 将本地 VMware 迁移到 IBM Cloud Virtual Server for VPC

当开始数据中心转型时，RackWare RMM 为 VMware 虚拟机到 IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供无缝的虚拟到虚拟平台重新构建，从而支持您采用 IBM Cloud 的本机功能。

 开放式说明 在适用于 VPC 的裸机服务器上部署 VMware

了解如何创建配备多个子网的 IBM Cloud VPC，以支持 vSphere 网络和 VMware vSphere 配置。

 开放式说明 连接至采用 VPC 版裸机服务器的 ESXi

了解如何在裸机服务器开始运行后连接 VMware ESXi，从而确保企业网络处于安全的云环境之中。

 开放式说明
课程和实验室 适用于 IBM Cloud VPC 的高级网络搭建

了解如何为 IBM Cloud Virtual Server for VPC 做出决策和管理网络选项。

 IBM Cloud VPC、容器和 IaC

逐步完成 10 个练习，其中提供针对 IBM Cloud 控制台、CLI 和 API 的实践经验。

 架构中心

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