在保护隐私和安全的情况下将基础架构构建并扩展到云中。IBM Cloud VPC 参考架构图解释了设计云原生网络解决方案所需的基本服务，例如子网、负载均衡器和公共网关。IBM Cloud VPC 支持与其他服务（例如开发运维和云服务）进行保密通信。借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC，将应用程序部署到跨区域和专区的运行时，并管理和扩展网络服务以支持高可用性和各种连接场景。
此参考架构描述在 IBM Cloud VPC 上部署 3 层 Web 应用程序的三种方法。此信息适用于大多数需要弹性和高可用性的 3 层 Web 应用程序。
了解通过在两个不同区域中使用子网和 IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供多个 IBM Cloud VPC 来设置隔离工作负载的步骤。
当开始数据中心转型时，RackWare RMM 为 VMware 虚拟机到 IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供无缝的虚拟到虚拟平台重新构建，从而支持您采用 IBM Cloud 的本机功能。
了解如何创建配备多个子网的 IBM Cloud VPC，以支持 vSphere 网络和 VMware vSphere 配置。
了解如何在裸机服务器开始运行后连接 VMware ESXi，从而确保企业网络处于安全的云环境之中。