在保护隐私和安全的情况下将基础架构构建并扩展到云中。IBM Cloud VPC 参考架构图解释了设计云原生网络解决方案所需的基本服务，例如子网、负载均衡器和公共网关。IBM Cloud VPC 支持与其他服务（例如开发运维和云服务）进行保密通信。借助 IBM Cloud Virtual Server for VPC，将应用程序部署到跨区域和专区的运行时，并管理和扩展网络服务以支持高可用性和各种连接场景。