IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供快速配置计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。通过部署 IBM Cloud Virtual Server for VPC，您可以即时访问 IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 内的所有基础架构即服务资源。选择具有最适合企业工作负载的核心和 RAM 配置的专用主机或多租户虚拟服务器配置文件。实例存储在配置时进行分配和连接。还可以对虚拟网络和安全资源进行细粒度控制，以提升扩展和流量调节。
每个多租户虚拟服务器配置文件系列都有多个 vCPU、RAM、GPU 和网络属性的预设实例配置，可帮助企业快速提高计算能力。众多选项可供选择，以满足企业的工作负载要求。
非常适合中等流量的中型数据库和常见云应用程序。
CPU 密集型需求以及中等至高 Web 流量的理想之选，如生产批处理和前端 Web 服务器。
非常适合 RAM 密集型需求，例如大容量内存高速缓存、内存中的分析工作负载和密集型数据库应用程序等。
非常适合运行 SAP BW/4 HANA 等高计算内存工作负载。这些配置文件提供 1 vCPU 到 14 GB RAM 的内核与 RAM 比率。
非常适合内存 OLTP 数据库，例如 SAP。这些配置文件提供目前最高的 vCPU 与内存配比，具有 1 个 vCPU 到 28 GB RAM。
支持按需访问 NVIDIA v100 GPU，是加速 AI、HPC、数据科学和图形密集型工作负载的理想之选。
非常适合事务密集型工作负载，例如关系数据库和 NoSQL 数据库、分布式文件系统、搜索引擎和数据仓库。
对于不受组织外部用户影响的单租户虚拟计算容量，您可以创建一台或多台专用主机和关联的专用主机组。
使用 IBM Cloud 控制台、CLI 或 API。将所有内容都完全集成到 IBM Cloud VPC 环境中。
根据所需角色为特定用户分配特定资源和策略。
为不同的功能创建专用主机组。如果您有多个业务部门，并且希望分离每个部门使用的物理计算基础架构，则这是理想的选择。
先进且平衡的微架构，专为在各种计算、存储和网络用例中实现数据密集型工作负载的可扩展性而设计。
专为实现数据中心现代化而设计，旨在提高运营效率，从而降低总体拥有成本。
旨在通过提高性能和减少服务器来帮助最大限度地提高矢量浮点性能和效率。
在针对所有云计算工作负载的密切合作伙伴关系的支持下，数十年的创新使 Intel Xeon Processor 在 IBM Cloud VPC 上的所有虚拟服务器中处于领先地位。正是微架构推动了数据性能的影响。
已安装虚拟机管理程序的高性能块存储 (Block Storage) 卷会自动创建为主启动卷，并在配置时连接到虚拟服务器实例，所有这些都由固态硬盘提供支持。您可以获得 100 GB 的通用每秒读/写操作次数 (IOPS) 或 3 IOPS/GB。
为辅助卷配置块存储时，您可以从预定义 IOPS 层中快速选择，或者定制和定义自己的卷容量和 IOPS 级别。
块存储以冗余方式存储在可用性专区中的多个物理磁盘上，以防止由于任何单个组件故障而导致数据丢失。
您可以选择如何保护数据 - 使用自己的根密钥或 IBM 托管加密。
面向 IBM Cloud VPC 上虚拟服务器的基于 NFS 的文件存储可供华盛顿、达拉斯、法兰克福和伦敦地区的特定客户预览访问。立即交谈或联系 IBM 销售代表，了解更多信息。
从预定义的 IOPS 层中快速选择，或者定制和定义自己的容量和 IOPS 级别。
文件共享在区域内的可用性专区中创建，并且可以跨多个 VPC 与同一区域内的多个虚拟服务器实例共享。
默认情况下，文件共享数据使用 IBM 管理的加密技术进行静态加密。
隔离的网络编排层可以消除虚拟服务器实例的 Pod 边界，从而创建高度可扩展的容量。
在您最需要分发数据的位置、时间并以您最需要的方式，在全球可用的多专区区域中创建多个虚拟私有云。
您的子网包含在单个专区中，不跨越多个专区。这有助于提高安全性、减少延迟并提高可用性。
在 IBM Cloud VPC 网络与服务提供商管理的 WAN 或客户端管理的主干网之间配置低延迟、高吞吐量的连接。
使用 IPsec 站点到站点隧道将 IBM Cloud VPC 网络安全地连接到其他专用网络。
借助 IBM Cloud Load Balancer，您可以分发传入流量并防止各个应用程序服务器或公共网络发生故障。
通过单个或多个中央枢纽在全球 IBM Cloud Data Center 之间实现专用互连，以便轻松配置和管理。
提供开源兼容的客户端到站点 VPN 解决方案，允许用户通过安全、加密的连接连接到 IBM Cloud 资源。
启用子网和所有连接的虚拟服务器实例以连接到互联网。
从 IBM Cloud 提供的池中保留一个 IP 地址，并将其与您的网络接口相关联。
您的子网包含在单个专区中，不跨越多个专区。这有助于提高安全性、减少延迟并提高可用性。
IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供高度安全的选项，您可以定制和控制这些选项，以帮助管理敏感的网络流量。
让虚拟防火墙控制一个或多个虚拟服务器实例之间的流量。
轻松管理子网的入站和出站流量。编辑规则并根据源 IP、源端口、目标 IP、目标端口和协议进行显式定制。
将浮动 IP 连接到虚拟服务器实例，以进行客户端到服务器加密。
IBM Cloud 非常重视安全性需求，并了解能够对虚拟服务器相关数据进行加密以确保安全的重要性。
创建独立或虚拟服务器实例数据卷时，通过引入和使用自己的根密钥来保护块存储数据。
IBM Cloud VPC 上虚拟服务器环境的所有存储选项都默认采用 IBM 管理的加密。
用于默认虚拟服务器实例存储的物理磁盘会使用强大的 AES-256 加密标准自动进行自主加密。