IBM Cloud Virtual Server for VPC 提供快速配置计算容量，以及 IBM Cloud 上可用的最高网络速度和最安全的软件定义网络资源。通过部署 IBM Cloud Virtual Server for VPC，您可以即时访问 IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 内的所有基础架构即服务资源。选择具有最适合企业工作负载的核心和 RAM 配置的专用主机或多租户虚拟服务器配置文件。实例存储在配置时进行分配和连接。还可以对虚拟网络和安全资源进行细粒度控制，以提升扩展和流量调节。