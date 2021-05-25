IBM Video Streaming 一种基于云的虚拟活动平台，注重易用性，旨在举办向所有人开放的活动。配备用于捕获潜在客户的注册入口和用于定制活动登陆页面品牌的易用模板。支持现场和模拟现场活动，并允许创建多个可同时进行直播的频道。频道可用于主题演讲、分组会议、虚拟展厅展位等。直播和归档视频也可以轻松嵌入其他活动网站上。这是一种用户友好型活动技术，并且支持各种编码器、品牌移动应用程序或 Webex 等虚拟会议解决方案作为来源，无需虚拟活动软件。包括用于预告和其他活动营销活动的社交媒体 Twitter 播放。通过隐藏式字幕生成实现 AI 驱动的自动化。可用的 API 还支持您打造个性化体验。

现场视频制作服务 IBM 可以提供设计服务，打造独一无二的活动体验，还可以提供托管活动服务，以确保活动取得成功。IBM iX 团队使用策略、设计和技术为打造颠覆性活动体验，包括注册流程、集成多个系统以及使用虚拟展位创建交互式页面布局。我们在全球拥有 IBM 合作伙伴，涵盖许多活动专业领域，以帮助确保每位客户获得成功所需的服务类型。这可能包括虚拟或现场的活动制作协助、最佳实践、项目管理、演讲者培训、技术系统负载测试和整体体验设计。与专业人员团队共同提升整体活动体验，让活动组织者和活动管理人员能够专注于内容、票务、赞助和车辆登记，而不是视频制作物流。