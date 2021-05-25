利用虚拟活动平台的强大功能，该平台已成功举办大规模的在线直播活动，吸引了数百万人参加。借助具有多级故障转移功能的多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构，活动组织者可以确保观众在整个活动期间的参与度。
通过在线活动解决方案功能吸引参与者。这可以包括聊天、一对一消息传递、实时投票、可点击行动号召视频覆盖、主持问答以及可修改的参与者议程以及会话建议（可以包括活动后归档）。
设计定制体验，满足您独特的混合或虚拟活动需求，无论是 1000 人的全体会议、75,000 人的贸易会议还是数百万人的体育赛事，均可利用品牌模板选项和服务来创建独一无二的用户友好型在线活动体验。
一种基于云的虚拟活动平台，注重易用性，旨在举办向所有人开放的活动。配备用于捕获潜在客户的注册入口和用于定制活动登陆页面品牌的易用模板。支持现场和模拟现场活动，并允许创建多个可同时进行直播的频道。频道可用于主题演讲、分组会议、虚拟展厅展位等。直播和归档视频也可以轻松嵌入其他活动网站上。这是一种用户友好型活动技术，并且支持各种编码器、品牌移动应用程序或 Webex 等虚拟会议解决方案作为来源，无需虚拟活动软件。包括用于预告和其他活动营销活动的社交媒体 Twitter 播放。通过隐藏式字幕生成实现 AI 驱动的自动化。可用的 API 还支持您打造个性化体验。
IBM 可以提供设计服务，打造独一无二的活动体验，还可以提供托管活动服务，以确保活动取得成功。IBM iX 团队使用策略、设计和技术为打造颠覆性活动体验，包括注册流程、集成多个系统以及使用虚拟展位创建交互式页面布局。我们在全球拥有 IBM 合作伙伴，涵盖许多活动专业领域，以帮助确保每位客户获得成功所需的服务类型。这可能包括虚拟或现场的活动制作协助、最佳实践、项目管理、演讲者培训、技术系统负载测试和整体体验设计。与专业人员团队共同提升整体活动体验，让活动组织者和活动管理人员能够专注于内容、票务、赞助和车辆登记，而不是视频制作物流。
基于云的虚拟活动平台，适用于需要活动注册和认证的受限观众活动。选项包括电子邮件认证或与第三方系统无缝集成以进行注册和购票。支持现场和模拟现场活动，并允许创建多个可同时向全球观众进行直播的频道。频道可用于主题演讲、分组会议、虚拟展厅展位等。可以与视频会议技术集成，例如 Webex 和 Zoom 视频通话。可用于近乎全天候的直播，以报道整个活动。还提供 AI 驱动的自动化，支持生成实时隐藏式字幕和事件后归档搜索。支持多语言音频和字幕。提供的 API 还支持您打造个性化体验、利用个人观看者数据提取分析或将参与者参与功能推送到其他来源。
举办超越现场活动的虚拟贸易展览。通过交互支持大型主题演讲以及多个同步跟踪会议，以保持人们的参与度。
API 支持创建个性化活动应用程序，为参与者提供实时和点播功能以及聊天和其他活动体验功能。
帮助赞助商和参展商进行详细的潜在客户跟踪，包括支持他们查看观看的会议和时长。可以导出跟踪情况以用于 CRM 或电子邮件营销。