一种 SaaS（软件即服务）企业视频平台，包含 IBM Video Streaming 的所有功能以及更多功能。包括直播、视频托管和虚拟活动功能以及视频安全功能。直播开始后，即可使用虚拟实时分析、个人观看者跟踪和实时监控功能。直播活动流可以用 AI 生成的实时隐藏字幕来补充。包括参与者注册表、可定制的注册页面、电子邮件确认和添加到日历链接。提供从视频播放器 API 到 SDK 的 API 访问，以进一步定制功能和外观，从而创建移动应用程序体验。查看完整功能矩阵。