虚拟活动和视频流平台
虚拟活动是未来混合工作场所的要求，保护公司的机密在数字化世界中至关重要。直播、模拟直播和视频点播内容自动归档，以提高整体覆盖范围和参与度。使用 IBM Video Streaming 解决方案流式传输虚拟活动、高层会议、视频营销产品发布和 OTT 流媒体。我们的视频解决方案专为保护隐私、提供可靠性和确保规模而打造，旨在优化视频质量，并由 IBM Watson AI 提供支持，用于视频搜索和自动隐藏字幕，现已在全球数千家公司中使用。
利用 AI 提升视频质量，同时减少手动工作。自动添加直播字幕、解锁视频分析、增强视频搜索等功能。
在全球范围内实现几乎无限的直播观众规模并让观众保持联系。通过使用多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构，您可以实现以下目标：
保护公司品牌免遭活动窃听，同时为跨设备（例如 iOS 和 Android）观看者提供支持。多层保护和加密有助于增强对数字化体验的信心。
一种可扩展的 SaaS（软件即服务）流媒体服务，适用于易于使用的直播或点播视频内容。通过嵌入式内容、开放式 URL 或受密码保护的频道吸引观众。支持多个频道同时直播，可全天 24 小时或更长时间运行。能够通过内置的多 CDN 交付进行扩展。提供可点击的视频叠加以及实时、模拟实时和点播视频流。观看视频平台演示。
一种 SaaS（软件即服务）企业视频平台，包含 IBM Video Streaming 的所有功能以及更多功能。包括直播、视频托管和虚拟活动功能以及视频安全功能。直播开始后，即可使用虚拟实时分析、个人观看者跟踪和实时监控功能。直播活动流可以用 AI 生成的实时隐藏字幕来补充。包括参与者注册表、可定制的注册页面、电子邮件确认和添加到日历链接。提供从视频播放器 API 到 SDK 的 API 访问，以进一步定制功能和外观，从而创建移动应用程序体验。查看完整功能矩阵。
创建大规模直播，托管视频娱乐场所，为订阅者提供按观看次数付费访问权限，或者开展视频营销活动，例如产品发布或网络研讨会。
利用高度安全的实时视频流进行内部通信。举办高层会议、培训和公司活动，同时建立视频归档以供播放。
创建强大的虚拟和混合活动，重点关注全球规模的参与者的参与度、定制和高可靠性，同时支持实时和点播体验。