IBM Video Streaming 可扩展的、基于云的流式传输服务，通过嵌入式内容、开放式 URL 或受密码保护的频道覆盖数字观众。直播或点播视频内容的全面在线管理解决方案。支持多个频道同时直播，可全天 24 小时或更长时间运行。IBM Video Streaming 既支持网络摄像头易于使用编码，又支持复杂的实时会话设置，同时能够通过内置的多 CDN 支持进行扩展。支持社交媒体 Twitter 播放。

直播视频制作服务 直播活动的视频制作需要专业知识、设备和能力。IBM 提供托管活动服务，帮助客户降低与直播活动相关的风险并确保成功。此外，IBM 合作伙伴遍及全球，可以为现场视频制作人员提供活动所需的专业知识和设备。在线视频直播现场经验丰富的制作团队，助您轻松应对下一场虚拟活动。能够配置复杂的设置，实现高质量的效果。包括利用专业设置，从带有采集卡的流式传输软件，到带有使用 HDMI 或 SDI 连接的摄像机的硬件编码器。