覆盖更多观众，不受现场活动的物理限制。采用多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构的流式传输服务可帮助向大量虚拟观众提供直播活动，甚至可以全天 24 小时。
直播时，观众可以使用桌面浏览器或 iOS 和 Android 设备，通过多种方式与演示者和其他参与者实时互动。示例包括聊天室、主持问答、即时呼吁行动、实时民意调查、分组讨论等。
在直播活动期间捕获数字接触点，包括查看细节、互动元素、聊天室参与度等。这些有价值的实时指标可以帮助您深入了解观众的动机，并可用于影响活动后的跟进活动。
可扩展的、基于云的流式传输服务，通过嵌入式内容、开放式 URL 或受密码保护的频道覆盖数字观众。直播或点播视频内容的全面在线管理解决方案。支持多个频道同时直播，可全天 24 小时或更长时间运行。IBM Video Streaming 既支持网络摄像头易于使用编码，又支持复杂的实时会话设置，同时能够通过内置的多 CDN 支持进行扩展。支持社交媒体 Twitter 播放。
直播活动的视频制作需要专业知识、设备和能力。IBM 提供托管活动服务，帮助客户降低与直播活动相关的风险并确保成功。此外，IBM 合作伙伴遍及全球，可以为现场视频制作人员提供活动所需的专业知识和设备。在线视频直播现场经验丰富的制作团队，助您轻松应对下一场虚拟活动。能够配置复杂的设置，实现高质量的效果。包括利用专业设置，从带有采集卡的流式传输软件，到带有使用 HDMI 或 SDI 连接的摄像机的硬件编码器。
一个高度安全、基于云的直播流式传输平台，用于向通过电子邮件登录和验证，或使用 IBM 的身份验证 API 无缝连接到第三方注册或票务系统的受限观众进行广播。IBM Enterprise Video Streaming 帮助活动策划者将视频内容的访问限制为注册观众。该服务支持易用性和复杂的设置，同时还具有自动存档功能，以便在活动后点播观看。直播开始后，即可使用虚拟实时分析和实时监控功能。可以通过 AI 生成的虚拟会议和直播的实时隐藏字幕来补充直播流。
创建多演讲者虚拟贸易展览。利用思想领袖的大规模主题演讲，同时利用投票或问答与与会者进行大规模互动。
举办虚拟娱乐活动场所，同时通过收费订阅或按次付费访问获利。自动存档事件以供日后播放。
以支持高清和 4K 视频的高视频质量向大量观众直播企业在线会议、网络研讨会和产品发布会。