主页 业务自动化 Video Streaming 直播活动流式传输解决方案
实时虚拟活动和会议的云端直播
蓝色波浪设计
优势 可扩展性

覆盖更多观众，不受现场活动的物理限制。采用多 CDN (Content Delivery Network) 基础架构的流式传输服务可帮助向大量虚拟观众提供直播活动，甚至可以全天 24 小时。

 互动性

直播时，观众可以使用桌面浏览器或 iOS 和 Android 设备，通过多种方式与演示者和其他参与者实时互动。示例包括聊天室、主持问答、即时呼吁行动、实时民意调查、分组讨论等。

 实时指标

在直播活动期间捕获数字接触点，包括查看细节、互动元素、聊天室参与度等。这些有价值的实时指标可以帮助您深入了解观众的动机，并可用于影响活动后的跟进活动。
直播活动吸引大量观众 了解 Salesforce 如何通过可靠地吸引远程与会者、向数百万观众直播，扩大 Dreamforce 会议的影响范围。 观看 Dreamforce 如何增加观众
解决方案 IBM Video Streaming

可扩展的、基于云的流式传输服务，通过嵌入式内容、开放式 URL 或受密码保护的频道覆盖数字观众。直播或点播视频内容的全面在线管理解决方案。支持多个频道同时直播，可全天 24 小时或更长时间运行。IBM Video Streaming 既支持网络摄像头易于使用编码，又支持复杂的实时会话设置，同时能够通过内置的多 CDN 支持进行扩展。支持社交媒体 Twitter 播放。

 直播视频制作服务

直播活动的视频制作需要专业知识、设备和能力。IBM 提供托管活动服务，帮助客户降低与直播活动相关的风险并确保成功。此外，IBM 合作伙伴遍及全球，可以为现场视频制作人员提供活动所需的专业知识和设备。在线视频直播现场经验丰富的制作团队，助您轻松应对下一场虚拟活动。能够配置复杂的设置，实现高质量的效果。包括利用专业设置，从带有采集卡的流式传输软件，到带有使用 HDMI 或 SDI 连接的摄像机的硬件编码器。

 IBM Enterprise Video Streaming

一个高度安全、基于云的直播流式传输平台，用于向通过电子邮件登录和验证，或使用 IBM 的身份验证 API 无缝连接到第三方注册或票务系统的受限观众进行广播。IBM Enterprise Video Streaming 帮助活动策划者将视频内容的访问限制为注册观众。该服务支持易用性和复杂的设置，同时还具有自动存档功能，以便在活动后点播观看。直播开始后，即可使用虚拟实时分析和实时监控功能。可以通过 AI 生成的虚拟会议和直播的实时隐藏字幕来补充直播流。
成功案例

了解 SiliconANGLE 如何举办 100 多场虚拟活动，扩大观众范围。了解他们如何通过可扩展、易于使用且具有近乎实时分析功能的直播流式传输平台实现直播活动覆盖。

 观看成功案例
用例 虚拟会议

创建多演讲者虚拟贸易展览。利用思想领袖的大规模主题演讲，同时利用投票或问答与与会者进行大规模互动。

 赛事或音乐会

举办虚拟娱乐活动场所，同时通过收费订阅或按次付费访问获利。自动存档事件以供日后播放。

 企业直播活动

以支持高清和 4K 视频的高视频质量向大量观众直播企业在线会议、网络研讨会和产品发布会。
资源 视频工作室推荐

无论是为直播活动流式传输设置专用工作室，还是为活动制作团队创建远程内容，请了解推荐的视频设备。

 专为可扩展性而构建的实时传输系统

了解如何将高视频质量的内容可靠地流式传输给大量观众，通过多个传输层进行直播活动流式传输，帮助您扩大观众覆盖规模。

自适应比特率流式传输

了解配置为自适应比特率传输的视频流如何为各种互联网连接（从 WiFi 到硬线）提供服务，并根据带宽提供最佳视频质量。

后续步骤

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