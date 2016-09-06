隐藏式字幕制作是一个费时费力的手动过程。IBM 为内容创作者提供自动字幕制作服务。这包括能够训练人工智能 (AI) 制作规模化的高质量、准确的字幕。
利用语音识别功能来采集视频内容的语音和音频元素。利用 AI 生成高质量、准确的隐藏式字幕。此外，还可以使用智能布局算法创建字幕，该算法在自然断点处对字幕提示进行分段，从而提高可读性。
为实时广播提供自动字幕制作，使用隐藏式字幕而非开放式字幕。预先训练 AI 识别特定于您的业务、行业或地理位置的术语，并提高生成实时字幕的整体转录准确性，从而提供更好的内容可访问性。
使用在线视频编辑器来审查和编辑在线流媒体视频和视频文件的字幕结果，无需单独的字幕制作工具。在线编辑器会自动与视频时间码同步，在保存之前播放字幕，以确保准确性。
可扩展的基于云的虚拟会议平台，是向外部受众提供直播或点播内容的端到端解决方案。通过语音识别，自动为视频内容添加字幕。文字稿可以 webvtt 字幕文件的形式下载。这可以支持字幕用例，因为它可以转换为不同的字幕文件格式，如 SRT 文件或纯文本文件 (txt)。内容可通过内置频道页面、嵌入内容或社交媒体 (Twitter) 播放查看。虽然自动转录功能目前仅支持英语，但西班牙语或日语等不同语言的字幕可以手动上传。预约演示，了解更多有关解决方案中内置的隐藏式字幕软件功能的信息。
几乎集直播和点播视频功能于一身的媒体平台。包括 CMS（内容管理系统）功能，例如在线视频编辑器。这样就可以对上传和存档的内容进行视频编辑，例如对视频开头或结尾进行剪辑。此外，它还拥有强大的视频传输基础设施，包括多个 CDN 和自动转码，因此几乎可以在任何设备上访问内容，包括 Mac、安卓手机和 iOS 设备。具有视频文件自动字幕制作功能，并与 IBM Watson 字幕制作功能集成，以实现实时隐藏式字幕。下载实时流媒体视频集成数据表的隐藏式字幕。
开发带有内置搜索引擎的视频库，允许最终用户在通过 IBM Video Streaming 界面搜索内容时输入关键字，并根据字幕获得相关结果。
自动为视频内容添加字幕。文本不会像开放式字幕那样被刻录，可以以 webvtt 字幕文件的形式下载。然后可以将此 webvtt 文件转换为不同的字幕格式，例如 SRT 文件或其他字幕文件格式。
为直播节目制作高度准确的实时隐藏式字幕。使用自动字幕制作可以避免在所有内容上使用实时字幕，从而扩大隐藏式字幕的可用性并降低成本。