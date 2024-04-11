主页 人工智能与机器学习 Crypto Anchor Verifier IBM Crypto Anchor Verifier
IBM Crypto Anchor Verifier 是一种由手机、光学设备和 AI 软件组成的技术，能够以微米级分辨率检测出物质差异。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
在点缀白色圆形的蓝色背景上的手机
业务价值

IBM Crypto Anchor Verifier 汇集 AI 和光学成像方面的创新，使用商用智能手机、AI 和机器学习技术的简单附加功能，
识别物质、产品或物品的光学特性，帮助验证实际环境中产品或物质的身份、真伪或质量。即便断开网络连接，也能实现。

我们每天购买、穿戴、进食或使用的物品和物质都具有可互相区分的独特光学图案，有时无法用人眼察觉。这些图案有助于区分有机玉米穗和转基因玉米穗，识别钻石中的杂质或检测假冒商品。

我们认为 Crypto Anchor Verifier 的潜力无限。它提供了一种切实可行的方法，可以保护和验证各种自然物质。如果与区块链相结合，能够将商业交易中的信任提升到新的水平。您会将该解决方案用在哪些方面？

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主要功能
打击假冒商品

IBM Crypto Anchor Verifier 支持企业现场或出厂前检验商品是否为正品。

 最大限度地降低实验室成本

客户如果能够现场使用验证器，就无需进行实验室测试降低，从而可以降低测试成本，缩短在此过程中损失的时间。

 增强信心

验证器可检验企业和消费者所购买商品的真伪。
提高消费者对钻石的信任

美国宝石研究院正在使用 Crypto Anchor Verifier，通过捕获和创建钻石的 3D 模型图像并预测钻石的纯净度，帮助对钻石进行评估和分级。
未来，GIA 会考虑让零售商也获得这种分级能力，从而保护消费者，确保消费者信任钻石。
检测假冒药品

IBM 研究院和 iX Mobile & XR 资源团队与一家大型连锁药房合作创建了两个 PoT 应用程序，旨在帮助药剂师更快且更自信地工作。
药片验证应用程序利用 Crypto Anchor Verifier，像人眼那样区分两种药物，而药片计数应用程序则可让药剂师解放双手，更准确地计算处方药量。
检测可可植物疾病

今年早些时候，IBM 研究院与一家大型食品公司合作，使用 Crypto Anchor Verifier 来检测可可叶上的疾病。验证器能够在可可叶染病后数小时内检测出疾病，而且可以像人类专家那样跟踪疾病病情。
客户现在正在考虑使用验证器检测可可豆荚上的疾病。
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