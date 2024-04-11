IBM Crypto Anchor Verifier 汇集 AI 和光学成像方面的创新，使用商用智能手机、AI 和机器学习技术的简单附加功能，

识别物质、产品或物品的光学特性，帮助验证实际环境中产品或物质的身份、真伪或质量。即便断开网络连接，也能实现。



我们每天购买、穿戴、进食或使用的物品和物质都具有可互相区分的独特光学图案，有时无法用人眼察觉。这些图案有助于区分有机玉米穗和转基因玉米穗，识别钻石中的杂质或检测假冒商品。



我们认为 Crypto Anchor Verifier 的潜力无限。它提供了一种切实可行的方法，可以保护和验证各种自然物质。如果与区块链相结合，能够将商业交易中的信任提升到新的水平。您会将该解决方案用在哪些方面？