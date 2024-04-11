IBM Crypto Anchor Verifier 汇集 AI 和光学成像方面的创新，使用商用智能手机、AI 和机器学习技术的简单附加功能，
识别物质、产品或物品的光学特性，帮助验证实际环境中产品或物质的身份、真伪或质量。即便断开网络连接，也能实现。
我们每天购买、穿戴、进食或使用的物品和物质都具有可互相区分的独特光学图案，有时无法用人眼察觉。这些图案有助于区分有机玉米穗和转基因玉米穗，识别钻石中的杂质或检测假冒商品。
我们认为 Crypto Anchor Verifier 的潜力无限。它提供了一种切实可行的方法，可以保护和验证各种自然物质。如果与区块链相结合，能够将商业交易中的信任提升到新的水平。您会将该解决方案用在哪些方面？
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IBM Crypto Anchor Verifier 支持企业现场或出厂前检验商品是否为正品。
客户如果能够现场使用验证器，就无需进行实验室测试降低，从而可以降低测试成本，缩短在此过程中损失的时间。
验证器可检验企业和消费者所购买商品的真伪。
美国宝石研究院正在使用 Crypto Anchor Verifier，通过捕获和创建钻石的 3D 模型图像并预测钻石的纯净度，帮助对钻石进行评估和分级。
未来，GIA 会考虑让零售商也获得这种分级能力，从而保护消费者，确保消费者信任钻石。
IBM 研究院和 iX Mobile & XR 资源团队与一家大型连锁药房合作创建了两个 PoT 应用程序，旨在帮助药剂师更快且更自信地工作。
药片验证应用程序利用 Crypto Anchor Verifier，像人眼那样区分两种药物，而药片计数应用程序则可让药剂师解放双手，更准确地计算处方药量。