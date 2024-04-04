可视化模型驱动型环境，用于实时和嵌入式应用程序的开发、验证、测试和文档记录
IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Developer 是一个模型驱动型开发 (MDD) 环境，它支持 UML、SysML 和 AUTOSAR，并且有助于灵活地使用领域特定语言 (DSL) 进行工作。该程序可帮助实现软件开发生命周期自动化、促进资产重用、优化团队协作以及在开发生命周期的早期识别缺陷和设计错误。软件工程师可以在提供目标硬件之前创建高效且可测试的软件架构和设计，这对于敏捷开发以及实时和嵌入式应用程序至关重要。
以图形方式表示规范和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和供应链不同环节之间的沟通。
通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明并通过设计测试。
通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Developer 为 C、C++、Java™ 和 Ada 语言生成应用程序代码，包括架构和行为视图（例如状态图和活动图）。它支持导入和可视化现有的 C、C++、Java、Ada 和 C# 代码以供参考，或进一步开发并同步设计或代码中的更改以保持同步。它还支持 Eclipse 平台集成，以实现集成的代码、模型和调试环境。
使用动画功能按需帮助进行设计级调试，以帮助及早消除缺陷。您可以使用 IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Test Conductor Add On 软件自动创建和执行测试，作为满足 ISO 26262 和 IEC 61508 标准的一部分。您还可以使用 UML、SysML 或领域特定语言 (DSL)（例如 AUTOSAR、DDS 或 MARTE）可视化和分析复杂的需求，或者创建自己的 DSL。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Developer 提供在 IBM Engineering Lifecycle Management 系统和软件工程平台中集成的可视化开发环境，以实现完整的产品生命周期开发。它与 ELM 产品（例如 IBM Engineering Requirements Management DOORS Next、IBM Engineering Requirements Management DOORS Family、IBM Engineering Workflow Management、IBM Rational ClearCase® 等）集成，以实现完整的产品生命周期开发。
适用于 DoDAF、MODAF 和 UPDM 的 IBM Engineering Systems Design Rhapsody 是一款附加软件，它支持创建符合美国国防部架构框架 (DODAF)、英国国防部架构框架 (MODAF) 和 DoDAF/MODAF 统一配置文件 (UPDM) 标准的工件。
该软件提供从设计到需求的可追溯性，支持通过 Rhapsody Design Manager 查看最新信息。它还将需求信息生成到代码中，以帮助提供最终实施中的可追溯性，从而符合安全标准，并为 SysML 参数图提供参数约束求解器。它包括静态模型检查分析，有助于提高模型的一致性和完整性。
可以对变化做出敏捷响应，同时保持不同环境的一致性。可以与扩展团队共享和审查设计。先进的模型浏览器可帮助工程师分类、组织和编辑模型。图形化模型比较和模型元素合并有助于团队并行工作。用户指南有助于缩短培训时间，并提供有关如何应用 Rhapsody 进行系统工程、嵌入式软件开发和测试的分步式说明。
Tools and Utilities Add On 软件为设计的视觉样板提供了图形面板。Automatic Test Generator Add On 软件为 Rhapsody 模型提供自动测试生成功能，有助于提高测试覆盖率。Developer Rules Composer Add On 软件提供可定制的代码生成规则，以满足要求的标准或生成当前不支持的其他编程语言。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 图形化构建 C++、C 或 Java™ 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。