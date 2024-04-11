IBM StepZen Graph Server
通过快速轻松地构建、优化和扩展 GraphQL API 来解锁您的数据
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显示编码过程的 StepZen 概述引导空间插图

IBM StepZen Graph Server 是一个 GraphQL 服务器，允许开发人员使用声明性配置构建 API，因此他们需要编写的代码更少。使用 StepZen 构建的 GraphQL API 本质上是安全且高性能的，因为它们在内存中、基于 Golang 的 GraphQL 引擎中运行，部署在 Kubernetes 上。

借助 GraphQL，公司可以为所有数据创建统一的 GraphQL API 层，从而更快地迭代其 API 和应用程序开发。然而，许多公司发现采用 GraphQL 可能会耗费时间和资源。

借助 IBM StepZen Graph Server，您可以在几分钟内构建和部署生产级 GraphQL API。只需提供数据源的连接详细信息，StepZen 就会生成安全且优化的 GraphQL API。您还可以组合（或联合）来自多个源的数据，例如 SQL、NoSQL、REST、SOAP 和其他 GraphQL API。

 GraphQL 与 REST：哪个更适合 API？
优势 使用更少的代码更快地构建 GraphQL API

IBM StepZen Graph Server 通过使用声明性构建块来采用声明性编程方法，无需自定义代码。这意味着更直观的代码、更好的运行时性能和更快的实现价值的时间。

 让 IBM StepZen Graph Server 承担繁重的工作

只需几行声明性代码，您就可以连接后端数据源，包括 SQL、NoSQL、REST、SOAP/XML 和 GraphQL，并在几分钟内获得一个可用的 GraphQL API。

 将慢速的 API 排除在用户体验等式之外

借助以声明性方式编写的代码，StepZen 的运行时引擎可以解析后端调用并创建最佳执行计划，其中包括缓存、记忆、并行化以及将多个调用合并为一个（N+1 问题）。

功能

声明性构建块

采用 IBM StepZen Graph Server 的声明性方法，GraphQL API（以及联邦图，有时称为超图）是通过组合 GraphQL 构建块来构建的，从而创建 GraphQL 模式。强大的自省能力意味着只需几行代码即可构建和组合企业数据的 GraphQL 模型。

 利用 IBM StepZen 图形服务器构建
命令行接口 (CLI)

StepZen CLI 让您可以轻松管理模式、配置和端点。凭借 CLI 优先的方法和一切都基于代码文件的框架，StepZen 中构建的 API 可以轻松、自然地融入 CI/CD 管道。
测试和报告

使用 StepZen 构建的 GraphQL API 可通过基于网络的仪表板进行测试和管理。仪表板还允许您监控 GraphQL API 的性能。
企业级安全

有了 StepZen，查询、转变和订阅都具有基于标准、易于使用的授权和验证执行机制，以确保您的应用程序接口和数据得到妥善保护。
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资源 利用 IBM StepZen 图形服务器更快地构建 GraphQL API

概述 GraphQL API 的优势以及 IBM StepZen Graph Server 如何帮助您更快地构建它们。

 GraphQL API：用例和 IBM StepZen Graph Server

在此网络研讨会中，更好地了解常见的 GraphQL 用例
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