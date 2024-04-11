IBM StepZen Graph Server 是一个 GraphQL 服务器，允许开发人员使用声明性配置构建 API，因此他们需要编写的代码更少。使用 StepZen 构建的 GraphQL API 本质上是安全且高性能的，因为它们在内存中、基于 Golang 的 GraphQL 引擎中运行，部署在 Kubernetes 上。
借助 GraphQL，公司可以为所有数据创建统一的 GraphQL API 层，从而更快地迭代其 API 和应用程序开发。然而，许多公司发现采用 GraphQL 可能会耗费时间和资源。
借助 IBM StepZen Graph Server，您可以在几分钟内构建和部署生产级 GraphQL API。只需提供数据源的连接详细信息，StepZen 就会生成安全且优化的 GraphQL API。您还可以组合（或联合）来自多个源的数据，例如 SQL、NoSQL、REST、SOAP 和其他 GraphQL API。
IBM StepZen Graph Server 通过使用声明性构建块来采用声明性编程方法，无需自定义代码。这意味着更直观的代码、更好的运行时性能和更快的实现价值的时间。
只需几行声明性代码，您就可以连接后端数据源，包括 SQL、NoSQL、REST、SOAP/XML 和 GraphQL，并在几分钟内获得一个可用的 GraphQL API。
借助以声明性方式编写的代码，StepZen 的运行时引擎可以解析后端调用并创建最佳执行计划，其中包括缓存、记忆、并行化以及将多个调用合并为一个（N+1 问题）。
采用 IBM StepZen Graph Server 的声明性方法，GraphQL API（以及联邦图，有时称为超图）是通过组合 GraphQL 构建块来构建的，从而创建 GraphQL 模式。强大的自省能力意味着只需几行代码即可构建和组合企业数据的 GraphQL 模型。
StepZen CLI 让您可以轻松管理模式、配置和端点。凭借 CLI 优先的方法和一切都基于代码文件的框架，StepZen 中构建的 API 可以轻松、自然地融入 CI/CD 管道。
使用 StepZen 构建的 GraphQL API 可通过基于网络的仪表板进行测试和管理。仪表板还允许您监控 GraphQL API 的性能。
有了 StepZen，查询、转变和订阅都具有基于标准、易于使用的授权和验证执行机制，以确保您的应用程序接口和数据得到妥善保护。
构建与时俱进的数据传输层
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促进人才发现和联系
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概述 GraphQL API 的优势以及 IBM StepZen Graph Server 如何帮助您更快地构建它们。
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