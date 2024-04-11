借助 GraphQL，公司可以为所有数据创建统一的 GraphQL API 层，从而更快地迭代其 API 和应用程序开发。然而，许多公司发现采用 GraphQL 可能会耗费时间和资源。

借助 IBM StepZen Graph Server，您可以在几分钟内构建和部署生产级 GraphQL API。只需提供数据源的连接详细信息，StepZen 就会生成安全且优化的 GraphQL API。您还可以组合（或联合）来自多个源的数据，例如 SQL、NoSQL、REST、SOAP 和其他 GraphQL API。