立即开始在 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 混合或本地环境中使用 IBM Netezza 全托管式 SaaS。查看 Netezza SaaS 和本地部署的不同定价套餐，开始使用云原生、大规模并行且经济高效的数据仓库构建新的深度分析、商业智能 (BI) 和机器学习 (ML) 项目。
Netezza Performance Server
Netezza 性能配置文件和存储：每小时 3.73 美元
提供公共或私人端点
AWS 上的数据出口：
传输到另一个 AWS 区域的数据：
20.60 美元/TB
传输到互联网或其他云供应商的数据：
92.70 美元/TB
Azure 上的数据出口收费：
数据传输到同一个大洲的 Azure 服务：
20.60 美元/TB
数据传输到不同大洲的 Azure 服务：
51.50 美元/TB
数据传输到不同的云供应商或互联网：
90.13 美元/TB
价值 1,000 美元的免费积分
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Netezza 可通过 Cloud Pak for Data System 在本地部署。IBM Netezza Cloud Pak for Data System 的定价基于虚拟处理器内核 (VPC) 的数量。