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Netezza Performance Server 定价

立即开始在 Amazon Web Services (AWS) 和 Microsoft Azure 混合或本地环境中使用 IBM Netezza 全托管式 SaaS。查看 Netezza SaaS 和本地部署的不同定价套餐，开始使用云原生、大规模并行且经济高效的数据仓库构建新的深度分析、商业智能 (BI) 和机器学习 (ML) 项目。
定价层 (SaaS)
试用 免费 立即开始 Standard 在生产环境中使用

Netezza Performance Server

 

Netezza 性能配置文件和存储：每小时 3.73 美元

提供公共或私人端点

AWS 上的数据出口：

传输到另一个 AWS 区域的数据：
20.60 美元/TB


传输到互联网或其他云供应商的数据：
92.70 美元/TB

 

Azure 上的数据出口收费：

数据传输到同一个大洲的 Azure 服务：
20.60 美元/TB

数据传输到不同大洲的 Azure 服务：
51.50 美元/TB

数据传输到不同的云供应商或互联网：
90.13 美元/TB

价值 1,000 美元的免费积分

      

免费试用
  • 完全托管，即用即付

  • 独立于计算的存储粒度扩展

  • 融入 AI 的智能扩展，可实现成本可预测性

  • 内置分析和 ML

  • 使用 IBM® watsonx.data 支持开放表和开放数据格式

  • 利用无可比拟的速度优化成本

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
Netezza Cloud Pak for Data System（本地部署）定价

Netezza 可通过 Cloud Pak for Data System 在本地部署。IBM Netezza Cloud Pak for Data System 的定价基于虚拟处理器内核 (VPC) 的数量。
免费试用

应用代码 TRYNPS1 并开始使用 1000 美元的免费积分，在 AWS 上部署入门级 Netezza 实例。立即试用 IBM® Netezza Performance Server，并通过此试用促销活动，在长达 1 个月的时间内免费充分体验其所有特性和功能。

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采取后续步骤

采取下一步行动，借助 Netezza 开始在整个企业中部署分析功能和人工智能 (AI)。

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