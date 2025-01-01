Maximo 加速器：通过合作推动创新
借助 Accelerator Catalog 中的专用解决方案增强 Maximo
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利用合作伙伴开发的蓬勃发展的解决方案生态系统加速您的 Maximo 之旅

访问通过生态系统构建的强大解决方案目录，扩展 Maximo Application Suite，增强功能并加快实现价值的时间。从目标内容到高级应用程序，加速器有助于简化运营并推动提升业务成果。
由 IBM Maximo Application Suite 提供支持的 MACS 企业资产管理解决方案 – MEAM MAS

 

MEAM 是 MACS 的完全托管解决方案，它基于 IBM Maximo 而构建，可为资产密集型行业提供移动访问、映射、员工管理和分析。

 阅读更多 MBSE – 基于模型的系统工程

 

MBSE 使工程师能够使用数字模型设计产品，将需求和架构联系起来，从而减少文档编制并简化设计变更。

 阅读更多 iX GENIE

 

顶级 AR 解决方案通过 AR 工作说明提高一线工作人员的工作效率，同时支持 AR/VR 眼镜、智能手机和平板电脑跨平台使用。

 阅读更多 TreeView

 

利用直观的 TreeView 组件，轻松深入了解资产和位置，从而快速、精确地处理资产、工单和位置。

 阅读更多 IBM® Maximo 空气压缩机检测和预测

 

使用 AI/ML 和可适配多种工业应用的灵活框架，检测二级旋转式空气压缩机的异常并预测故障。

 阅读更多 IBM Maximo Cluster Performance Insights

 

这种使用快照的实用程序可通过最佳实践来优化 MAS 部署，查明问题并提供切实可行的洞察分析。

 阅读更多 IBM Maximo Manage Complex Assets

 

IBM Maximo Manage Complex Assets 有助于使用非特定术语维护铁路、航海和航天等行业的关键高价值资产。

 阅读更多 IBM Maximo 可靠性战略定制化 FMEA 加载器

 

该服务提供 FMEA 战略模板并上传到可靠性战略库。可通过合作伙伴或 IBM 专家实验室获得。

 阅读更多 IBM Maximo 测试自动化框架

 

使用经过认证的配置验证 IBM Maximo 流程，为资产和工作管理流程创建 QA 测试用例和脚本并进行记录。

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