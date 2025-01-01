访问通过生态系统构建的强大解决方案目录，扩展 Maximo Application Suite，增强功能并加快实现价值的时间。从目标内容到高级应用程序，加速器有助于简化运营并推动提升业务成果。
MEAM 是 MACS 的完全托管解决方案，它基于 IBM Maximo 而构建，可为资产密集型行业提供移动访问、映射、员工管理和分析。
MBSE 使工程师能够使用数字模型设计产品，将需求和架构联系起来，从而减少文档编制并简化设计变更。
顶级 AR 解决方案通过 AR 工作说明提高一线工作人员的工作效率，同时支持 AR/VR 眼镜、智能手机和平板电脑跨平台使用。
利用直观的 TreeView 组件，轻松深入了解资产和位置，从而快速、精确地处理资产、工单和位置。
使用 AI/ML 和可适配多种工业应用的灵活框架，检测二级旋转式空气压缩机的异常并预测故障。
这种使用快照的实用程序可通过最佳实践来优化 MAS 部署，查明问题并提供切实可行的洞察分析。
IBM Maximo Manage Complex Assets 有助于使用非特定术语维护铁路、航海和航天等行业的关键高价值资产。
该服务提供 FMEA 战略模板并上传到可靠性战略库。可通过合作伙伴或 IBM 专家实验室获得。
使用经过认证的配置验证 IBM Maximo 流程，为资产和工作管理流程创建 QA 测试用例和脚本并进行记录。