主页 安全性 MaaS360 借助设备管理提高财务效率
了解金融服务专业人员如何从公司和个人设备上安全地访问资源
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通过统一设备管理，构建以客户为中心的模型

借助统一终端管理 (UEM) 保护您的用户，无论他们身在何处。IBM Security MaaS360 是一种对用户友好的设备管理和安全解决方案，适用于笔记本电脑、台式电脑、移动设备、平板电脑和商业应用程序等。内置威胁管理功能可保护办公室和旅途中的用户免受内部威胁以及 SMS 或电子邮件网络钓鱼，而 AI 分析功能可帮助您预防和检测恶意攻击。

 查看产品版本和价格 了解 MaaS360 如何帮助 IT 专业人士表现更卓著
优势 保护敏感的财务数据   

安全政策实施和密码保护只是端点管理保护敏感信息的一些方式。

 遵守财务法规  

无缝控制所有端点有助于 PCI-DSS、FINRA、SEC 和 SOX 合规性。

 跟踪领先的设备和操作系统

对资产、许可证和数据计划的跟踪和自动化管理效率提高。
改进数据保护，自动检测风险 使用一种工具有效地管理内部员工和远程员工的设备，改进数据保护、威胁管理和法规合规性。 了解更多 多样化端点管理

管理运行各种操作系统（包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 iPadOS）的笔记本电脑、台式电脑、移动设备和平板电脑。

 应用和内容管理

实现端到端应用程序生命周期管理，这种管理简单易用，并且对内部和分布式员工团队透明。

 防止数据丢失

在不影响用户体验的情况下，通过使用限制复制、导出和下载的加密沙箱来保护敏感数据。

 安全政策创建

为 iOS、Android、macOS 和 Windows 设备创建安全政策，以帮助实现对公司安全政策的合规性，并提供对公司数据的受保护访问。

 威胁和身份管理

利用 MaaS360 的本机威胁防卫功能，为用户、设备、应用程序、数据和网络等展开检测并自动修复。

 用户风险管理

在导致安全威胁之前，识别和处理有风险的用户行为。
MaaS360 在安全性方面享有盛誉。此外，它可以为我们的用户提供不同的选项，并为系统提供更高的稳定性。 Mohamed ElNahas 信息安全负责人 Attijariwafa Bank 我喜欢用户接口的易用性，它让我可以在门户网站中导航并快速轻松地在门户网站之间切换。我还喜欢它提供的、可以随时使用和自定义的默认政策，可以快速设置。 评论由 G2.com 收集和托管
成功案例 Credico Security 使用 UEM 将合规性从 50% 提高到 100%

从移动设备管理 (MDM) 切换到 IBM UEM 帮助 Credico 实现了其 Salesforce 使用 2-3,000 台平板电脑的合规性目标。
其他焦点行业 医疗保健

帮助医疗机构保护医疗专业人员的设备，帮助实现 HIPAA/HITECH 合规并改进数据保护。

 零售业

在整个全渠道实施过程中保护客户数据并简化零售移动设备管理。

 分布

集中管理和保护分销业务和运输链中的专用设备和常规端点。
采取后续步骤

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