MaaS360 在安全性方面享有盛誉。此外，它可以为我们的用户提供不同的选项，并为系统提供更高的稳定性。 Mohamed ElNahas 信息安全负责人 Attijariwafa Bank 我喜欢用户接口的易用性，它让我可以在门户网站中导航并快速轻松地在门户网站之间切换。我还喜欢它提供的、可以随时使用和自定义的默认政策，可以快速设置。 评论由 G2.com 收集和托管