借助统一终端管理 (UEM) 保护您的用户，无论他们身在何处。IBM Security MaaS360 是一种对用户友好的设备管理和安全解决方案，适用于笔记本电脑、台式电脑、移动设备、平板电脑和商业应用程序等。内置威胁管理功能可保护办公室和旅途中的用户免受内部威胁以及 SMS 或电子邮件网络钓鱼，而 AI 分析功能可帮助您预防和检测恶意攻击。
安全政策实施和密码保护只是端点管理保护敏感信息的一些方式。
无缝控制所有端点有助于 PCI-DSS、FINRA、SEC 和 SOX 合规性。
对资产、许可证和数据计划的跟踪和自动化管理效率提高。
管理运行各种操作系统（包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 iPadOS）的笔记本电脑、台式电脑、移动设备和平板电脑。
实现端到端应用程序生命周期管理，这种管理简单易用，并且对内部和分布式员工团队透明。
在不影响用户体验的情况下，通过使用限制复制、导出和下载的加密沙箱来保护敏感数据。
为 iOS、Android、macOS 和 Windows 设备创建安全政策，以帮助实现对公司安全政策的合规性，并提供对公司数据的受保护访问。
利用 MaaS360 的本机威胁防卫功能，为用户、设备、应用程序、数据和网络等展开检测并自动修复。
在导致安全威胁之前，识别和处理有风险的用户行为。
从移动设备管理 (MDM) 切换到 IBM UEM 帮助 Credico 实现了其 Salesforce 使用 2-3,000 台平板电脑的合规性目标。