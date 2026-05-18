Hibernate ORM 长期以来一直是企业级 Java 持久化和 ORM 的基础框架。然而，许多部署仍在使用已停止社区主动维护的旧版本，从而增大了安全漏洞的暴露风险。IBM Library Support for Hibernate 持续提供安全更新及高危 CVE 漏洞修复服务，助力企业运维并防护基于 Hibernate 开发的应用程序，同时保障现有运行环境平稳无中断。支持的版本包括 5.6.x 和 6.4.x。