保护业务，无需进行破坏性的现代化改造或迁移
守护企业级 Java 业务安全
许多 Java 8 任务关键型应用程序仍然在不受支持的框架（例如 Spring Boot 3.2 和 Apache Struts 1.3）上运行，增加了安全风险。然而，迁移工作不仅成本高昂，还易造成业务中断。IBM® Library Support for Spring、Struts 和 Hibernate 无需代码重构即可提供企业级安全防护、合规能力与系统稳定性，保障应用持续运行、团队专注业务，并守护企业业务安全。它们支持 WebSphere Application Server (WAS)、WAS ND、WebSphere Liberty、Red Hat JBoss EAP 和其他企业级 Java 运行时上的 Java 8 工作量。
对关键 Java 库的安全支持
Spring Boot
Secure Spring Boot 2.7.x、3.2.x、3.3.x应用程序提供及时的安全更新。
Spring 框架
持续复用 Spring Framework 5.3.x 与 6.1.x 版本的现有技术投入，同时不中断业务运行。
Apache Struts
全面支持 Struts 1.1、1.5 和 2.5 版本，保护企业数十年的既有投入。在规划现代化升级路线图的同时，消除高危安全漏洞。
Hibernate ORM 长期以来一直是企业级 Java 持久化和 ORM 的基础框架。然而，许多部署仍在使用已停止社区主动维护的旧版本，从而增大了安全漏洞的暴露风险。IBM Library Support for Hibernate 持续提供安全更新及高危 CVE 漏洞修复服务，助力企业运维并防护基于 Hibernate 开发的应用程序，同时保障现有运行环境平稳无中断。支持的版本包括 5.6.x 和 6.4.x。
采用可直接替换现有 Spring、Struts 框架的适配方案，无需修改任何代码即可部署使用。这样可以保留应用程序逻辑、现有的构建流程，并最大限度地减少现代化工作。
通过为现有开源函数库与框架提供安全更新，确保现有 Java 应用合规达标并延长生命周期。
以最小投资保持整个地产的应用程序活力，辅以有针对性的更新，确保应用程序现代化过程中的长期安全。
适用于现代工作负载的开源代码
在 IBM Z 上开放 Python、Go、Node.js 开发能力，用以扩展或重构现有大型机应用，在拓展数字化业务渠道的同时，降低风险与成本。
构建带有开源库的 REST/GraphQL API，将实时银行数据传递到移动设备和分析应用程序。
利用 Python 脚本与 Zowe 集成，搭建可横跨混合云及大型机环境的 CI/CD 管道。
在 IBM Z 上部署基于 ONNX 的模型，敏感数据留存本地，同时充分运用现代化分析能力。
在 Red Hat OpenShift on IBM Z 上以容器形式运行开源库，实现跨编程语言的开发模式。
借助通用组件库，在 z/OS、IBM Z 架构 Linux 系统与公有云实例之间实现服务共享。
支持基于常用开源技术栈构建的第三方插件，无缝接入 IBM Z 服务。
通过支持新开发人员已知的语言，降低其学习曲线。