作为云原生应用程序架构中不断增长的一部分，.Net Core（链接位于 ibm.com 外部）是 Microsoft .Net Framework 的后继者。.Net Core 框架于 2016 年首次发布，框架开源且可跨平台运行（在 Windows、Linux 和 MacOS 上运行）。.Net Core 监控和跟踪都需要检测 .Net Core 实例，对 C# 和 F# 运行时语言的代码级可见性，以及自动监控性能和跟踪分布式请求的能力。Instana 于 2018 年在 Microsoft Ignite 上宣布支持 .Net Core 性能管理。

与传统的 .Net 应用程序代码一样，在 .Net Core 上运行的 C# 和 F# 应用程序是解释型编译器语言（意味着它们作为字节码运行），但它们不是在 JVM 中运行，而是在 CLR（公共语言运行时）中运行。正如您对 Microsoft 所期望的那样，如果需要的话，可以与 Visual Studio 紧密集成进行开发。2020 年 5 月，Microsoft 宣布 .Net Core 的 vNext（当时是 v3）将改称为 .Net 5（不再包含“Core”），将两个框架整合到一个产品中。