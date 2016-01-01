作为云原生应用程序架构中不断增长的一部分，.Net Core（链接位于 ibm.com 外部）是 Microsoft .Net Framework 的后继者。.Net Core 框架于 2016 年首次发布，框架开源且可跨平台运行（在 Windows、Linux 和 MacOS 上运行）。.Net Core 监控和跟踪都需要检测 .Net Core 实例，对 C# 和 F# 运行时语言的代码级可见性，以及自动监控性能和跟踪分布式请求的能力。Instana 于 2018 年在 Microsoft Ignite 上宣布支持 .Net Core 性能管理。
与传统的 .Net 应用程序代码一样，在 .Net Core 上运行的 C# 和 F# 应用程序是解释型编译器语言（意味着它们作为字节码运行），但它们不是在 JVM 中运行，而是在 CLR（公共语言运行时）中运行。正如您对 Microsoft 所期望的那样，如果需要的话，可以与 Visual Studio 紧密集成进行开发。2020 年 5 月，Microsoft 宣布 .Net Core 的 vNext（当时是 v3）将改称为 .Net 5（不再包含“Core”），将两个框架整合到一个产品中。
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Instana 的自动化 APM 解决方案除了支持 .Net Core 监控（适用于 Linux 上的 V2 及更高版本）之外，还支持传统的网络监控。将监控安装到应用程序中既快速又简单，尤其是使用 NuGet 的监控包。
安装后，.Net Core 监控传感器会提供垃圾收集、内存和资源争用的运行时指标。它还安装了 Instana 的 AutoTrace™ 自动分布式跟踪，以实现许多流行库中的端到端可见性。与其他基于字节码的语言类似，Instana 在启动时将其传感器附加到 CLR，并自动收集典型的字节码运行时指标，例如 GC 活动、内存和线程使用情况。Instana 的自动跟踪 (AutoTrace™) 捕获每个请求的完整端到端范围，包括对数据存储、高速缓存等的调用。
实时查看服务的执行情况。Instana 根据速率、错误和持续时间 KPI（RED KPI）自动检测和跟踪所有端点。Instana 的事件管理和应用程序性能报告重点关注黄金指标，即 Google SRE 手册中提倡的关键 KPI。
Instana AutoTrace 捕获每个请求的端到端分布式跟踪，您可以看到任何界外值，无论它们包含一组请求还是仅一个请求。其他数据包括 WARN 或以上的 .Net Framework 日志消息。
在对每个请求进行实时检测、细粒度和端到端跟踪之间，Instana 的 .Net Core 监控解决方案使您能够快速识别任何潜在问题并快速隔离分析其根本原因。Instana 基于业界最全面的应用程序建模引擎（动态图）构建，可提供包含性能和配置信息的实时拓扑图。
动态图驱动了 Instana 的自动化、机器学习和上下文交付，这对于监控和管理云原生应用程序的性能至关重要。为了轻松了解任何单个服务如何适合整个应用程序系统，Instana 的 Context Guide（上下文指南）提供了一种用户友好的方式来浏览动态图，充当您的应用程序的一种 GPS 导航系统。
Instana 的自动应用程序监控解决方案从 .Net Core 上运行的每个服务获取实时配置和性能信息。有关指标的完整列表，请参阅 Instana 关于如何监控 .Net Core 的官方文档。