Instana 的自动可观察性、APM 和基础架构监控平台包括对 Google Compute Engine (GCE) 自动监控的支持。Google Compute Engine (GCE) （链接位于 ibm.com 外部）是市场上最常用的托管虚拟机解决方案（即 IaaS 或“基础架构即服务”）之一。将 GCE IaaS 监控作为我们整体基础架构和应用程序监控的一部分非常重要。

为了帮助优化应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的企业可观察性平台超越了简单的指标，提供与云、基础架构和应用程序相关的全面监控功能：

实时发现动态 Google Compute Engine 实例和已部署的服务

识别所有 GCE 启动和停止事件

适用于 10 种不同语言的自动代码检测，包括 Java 和 Ruby 监控

自动发现和映射基础架构和应用程序依赖关系

虚拟机资源和运行状况监控

基础架构和应用程序的全面 GCE 可观察性不仅需要虚拟主机的性能可见性，还需要虚拟机上部署的任何其他基础架构、服务和应用程序的性能可见性。

Instana 是监控围绕 Google Compute Engine 构建的整个堆栈的最快速和最简单的方法，以提供全面的应用程序洞察。Instana 代理会自动发现所有 Google Compute Engine 实例及其部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 GCE 虚拟机及其服务的运行状况。