Instana 的自动可观察性、APM 和基础架构监控平台包括对 Google Compute Engine (GCE) 自动监控的支持。Google Compute Engine (GCE) （链接位于 ibm.com 外部）是市场上最常用的托管虚拟机解决方案（即 IaaS 或“基础架构即服务”）之一。将 GCE IaaS 监控作为我们整体基础架构和应用程序监控的一部分非常重要。
为了帮助优化应用程序性能，并自动执行性能管理工作流程，Instana 的企业可观察性平台超越了简单的指标，提供与云、基础架构和应用程序相关的全面监控功能：
基础架构和应用程序的全面 GCE 可观察性不仅需要虚拟主机的性能可见性，还需要虚拟机上部署的任何其他基础架构、服务和应用程序的性能可见性。
Instana 是监控围绕 Google Compute Engine 构建的整个堆栈的最快速和最简单的方法，以提供全面的应用程序洞察。Instana 代理会自动发现所有 Google Compute Engine 实例及其部署的服务技术，部署必要的监控传感器，并开始跟踪应用程序和请求。Instana 还会自动确定 GCE 虚拟机及其服务的运行状况。
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部署后，Instana 代理会自动识别虚拟机上所有正在运行的服务和应用程序，然后自动部署和配置 Instana 的监控传感器。Instana 精心策划的知识库已经知道哪些性能指标与集合相关以及如何加以收集。为了监控虚拟机和服务运行状况，系统还会收集其他指标。由于 Instana 的自动配置会收集所有相关信息，因此大幅简化了对 Google Compute Engine 虚拟机的监控操作。
为了确定整体的服务运行状况，Instana Google Compute Engine 监控传感器还会收集受监控环境的 KPI 以确定其运行状况。
借助人工智能 (AI) 和精选知识库中的运行状况特征符，Instana 可自动检测个别 Google Compute Engine 实例的问题和服务事件。Instana 会根据严重性自动上报事件并识别根本原因，帮助企业在用户受到影响之前解决问题。
全栈应用程序可观察性在完整的环境中相互传递所有信息（基础架构、服务、应用程序、跟踪等），以及遍历环境的最终用户请求。除了虚拟机和操作系统性能及运行状况数据外，Instana 的 Google Compute Engine 监控传感器还收集 GCE 配置数据，使 Instana 能够分析配置数据和更改，并将其与应用程序和服务性能信息关联起来。
所有 Google Compute Engine 性能和配置信息会汇总到同一个 GCE 监控仪表板中，集中显示所有相关信息，以便轻松解决问题和优化性能。
GCE 可观察性和性能监控以服务指标及其与其他服务或数据存储的交互为中心。Instana 自动识别并收集任何环境（包括多云和混合云）中每个正在运行的服务和应用程序的相关服务指标。
Instana GCE 监控包括三类数据；配置数据，
性能数据，运行状况特征符：
|配置数据
|性能数据
运行状况特征符
如需详细了解不同传感器的相关信息，请参阅 Instana Google Compute Engine 管理文档。