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定价计划

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
试用选项
多达 1000 个变量/约束 社区版

此免费增值模式版搭载填充功能，无时间限制。

免费试用 无模型大小限制 评估

自由访问各种各样的功能，而不需担忧有限时间内的模型大小限制。

购买选项

订阅或购买用于商业用途的内部应用程序开发和部署许可证 
开发订阅

购买用于内部应用程序开发的月度订阅。可随时取消。

内部使用 开发许可证

购买用于内部应用程序开发的永久或限期许可证。

内部使用 部署许可证

此部署许可证允许将模型用于商业/外部用途。

商业用途

常见问题

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 订阅仅允许用于开发。变量和约束不受限制，并会在订阅有效期内提供支持。

我们也提供 IBM ILOG CPLEX Optimization 免费版。请使用下方链接注册并下载。免费版仅限于最多 1000 个变量和 1000 个约束的问题。根据请求，可以通过联系 IBM 销售代表来获得不受问题大小限制的限时试用版。

试用免费版本

除了商业版，IBM 还运行 IBM Academic Initiative，学生和教职员工可以免费获取该产品。此学术版没有功能或模型大小限制，但您必须注册以确认资格。如果该程序确认您符合资格，那么您将会收到一封包含下载说明的电子邮件通知。

获取学生和教职员工版

CPLEX 订阅可按月或按年购买，并在计费周期开始时收费。根据您的订阅条款，系统将会自动定期进行收费。

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单个订阅包括一个或多个用户，每个用户都会收到用于解锁软件的个人密钥。团队中使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的每个成员都需要拥有自己的密钥。可以在“我的产品和服务”部分管理用户。从订阅服务中删除一个用户时，该用户的密钥将变为非活动状态。添加用户至订阅服务时，该用户将收到一个密钥。

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首次“求解”之后的每一天，该软件都会检查是否仍有权限无限次使用产品。不过，至少一次检查之后，用户可以离线 14 天，然后产品才会恢复限制模式。如果用户在第 14 天结束之前连接且权限通过检查，那么用户即可再次离线 14 天。

已购买订阅月份和其他许可证选项的 12 个月内内均会提供支持。

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IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 订阅支持 Windows、macOS 和 Linux（x86 平台）。请参阅有关本产品支持版本的系统要求信息。

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