购买用于内部应用程序开发的月度订阅。可随时取消。
购买用于内部应用程序开发的永久或限期许可证。
此部署许可证允许将模型用于商业/外部用途。
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 订阅仅允许用于开发。变量和约束不受限制，并会在订阅有效期内提供支持。
我们也提供 IBM ILOG CPLEX Optimization 免费版。请使用下方链接注册并下载。免费版仅限于最多 1000 个变量和 1000 个约束的问题。根据请求，可以通过联系 IBM 销售代表来获得不受问题大小限制的限时试用版。
除了商业版，IBM 还运行 IBM Academic Initiative，学生和教职员工可以免费获取该产品。此学术版没有功能或模型大小限制，但您必须注册以确认资格。如果该程序确认您符合资格，那么您将会收到一封包含下载说明的电子邮件通知。
CPLEX 订阅可按月或按年购买，并在计费周期开始时收费。根据您的订阅条款，系统将会自动定期进行收费。
下个月订阅服务开始之前，请联系我们取消自动续订。
单个订阅包括一个或多个用户，每个用户都会收到用于解锁软件的个人密钥。团队中使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的每个成员都需要拥有自己的密钥。可以在“我的产品和服务”部分管理用户。从订阅服务中删除一个用户时，该用户的密钥将变为非活动状态。添加用户至订阅服务时，该用户将收到一个密钥。
首次“求解”之后的每一天，该软件都会检查是否仍有权限无限次使用产品。不过，至少一次检查之后，用户可以离线 14 天，然后产品才会恢复限制模式。如果用户在第 14 天结束之前连接且权限通过检查，那么用户即可再次离线 14 天。
已购买订阅月份和其他许可证选项的 12 个月内内均会提供支持。
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 订阅支持 Windows、macOS 和 Linux（x86 平台）。请参阅有关本产品支持版本的系统要求信息。