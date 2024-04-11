主页 开发人员工具 MERLIN IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration
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IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 是一套在 Red Hat® OpenShift®（ibm.com 外部链接）容器中运行的现代化开发工具，可帮助软件开发者对原有 IBM i 应用程序进行现代化改造。

构建和部署下一代 IBM i 应用程序，实现混合云和多平台 CI/CD 部署的全部价值。IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 可指导软件开发者使用 RESTful 接口连接和企业消息传递技术，使其能够为企业的 IBM i 应用程序增添新的业务价值。
优势 加快配置速度

快速启动 IBM i 开发环境，并在完成后将其关闭。

 实现 IBM i 应用程序现代化

自动将固定格式 RPG 代码转换为自由格式 RPG。

 缩短上市时间

快速构建新的 IBM i 业务应用程序，并以前所未有的速度进行部署。

 单一 DevOps 管道

利用从测试到生产的单一 DevOps 管道简化应用程序开发流程。

 加快开发者上手速度

运用 Git 和 Jenkins 等现代技术降低新开发者的学习难度。

 支持云端环境

让 IBM i 应用程序可以通过多平台 CI/CD 部署实现混合云的价值。
用例 自动化安全和测试

确保在整个开发生命周期中安全地编写应用程序

 持续反馈

为新的 IBM i 应用程序开发实施 CI/CD

 容器化

将应用程序容器化，以便移植到不同的环境和云端

 基于浏览器的 IDE

运用类似于 Visual Studio 的基于浏览器的 IDE

 自动转换 RPG

自动将固定格式 RPG 转换为自由格式 RPG，以加快应用程序现代化进程

 Git 和 Jenkins 集成

将 Git 和 Jenkins 集成充分运用于 IBM i 应用程序开发，降低新开发者的学习难度

工作原理

将 IBM i 应用程序开发转移至云端 在短短数秒内快速启动已配备 Git 和 Jenkins 的云端 IBM i 开发环境。利用现代化工具让新开发者迅速上手。
安全部署 IBM i 应用程序 采用下一代部署技术加快测试和生产环境配置。按需快速启动、配置和拆除各种环境，以便适度调整使用量。
将原有 RPG 转变为现代化自由形式 作为 DevOps 流程不可或缺的一环，即时自动将固定格式 RPG 代码转换为现代化自由格式 RPG，帮助新一代开发者更轻松地理解 RPG。
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