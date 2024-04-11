IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 是一套在 Red Hat® OpenShift®（ibm.com 外部链接）容器中运行的现代化开发工具，可帮助软件开发者对原有 IBM i 应用程序进行现代化改造。
构建和部署下一代 IBM i 应用程序，实现混合云和多平台 CI/CD 部署的全部价值。IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 可指导软件开发者使用 RESTful 接口连接和企业消息传递技术，使其能够为企业的 IBM i 应用程序增添新的业务价值。
快速启动 IBM i 开发环境，并在完成后将其关闭。
自动将固定格式 RPG 代码转换为自由格式 RPG。
快速构建新的 IBM i 业务应用程序，并以前所未有的速度进行部署。
利用从测试到生产的单一 DevOps 管道简化应用程序开发流程。
运用 Git 和 Jenkins 等现代技术降低新开发者的学习难度。
让 IBM i 应用程序可以通过多平台 CI/CD 部署实现混合云的价值。
确保在整个开发生命周期中安全地编写应用程序
为新的 IBM i 应用程序开发实施 CI/CD
将应用程序容器化，以便移植到不同的环境和云端
运用类似于 Visual Studio 的基于浏览器的 IDE
自动将固定格式 RPG 转换为自由格式 RPG，以加快应用程序现代化进程
将 Git 和 Jenkins 集成充分运用于 IBM i 应用程序开发，降低新开发者的学习难度
顺畅的混合云体验，可以更快地响应业务需求，提供从核心到云端的保护并简化洞察分析
一款完全集成的操作系统，包含运行业务关键型应用程序所需的全部数据库、中间件、安全性、运行时和系统管理程序。
基于 Eclipse 的集成开发环境，专为构建 IBM i 应用程序而设计
通过先进的故障检测、转移和恢复功能，实现近乎连续的应用程序可用性