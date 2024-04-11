IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 是一套在 Red Hat® OpenShift®（ibm.com 外部链接）容器中运行的现代化开发工具，可帮助软件开发者对原有 IBM i 应用程序进行现代化改造。

构建和部署下一代 IBM i 应用程序，实现混合云和多平台 CI/CD 部署的全部价值。IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration 可指导软件开发者使用 RESTful 接口连接和企业消息传递技术，使其能够为企业的 IBM i 应用程序增添新的业务价值。