IBM Gentran 映射实用程序提供广泛的标准并支持直观的 GUI 进行数据映射。它在屏幕上并排显示您的应用程序或标准数据模式，并允许客户只需点击即可建立几乎任意到任意的映射关系——这一功能过去需要花费大量时间和培训。