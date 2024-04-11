基于开放式架构，支持 IT 人员使用通用特性和功能安装并配置组件
为客户、合作伙伴和供应商提供基于云的高度安全连接。
IBM Gentran 是一种多功能、高性能解决方案，旨在协助 EDI 和其他类型数据交换。该解决方案由若干逻辑组件构成：数据存储、进程、通信控制器和用户界面客户端。Gentran 是一款点产品，只解决一个问题，即翻译入站和出站的 B2B 文件及消息。
将数据定向到企业内部或外部的区域，并提供计划的或事件驱动的消息传递。
提供广泛的标准并支持直观的数据映射 GUI。
监控整个 Gentran 系统的活动，并为流经 Gentran 的所有信息提供中央网关。
IBM Gentran:Server 基于开放式架构构建，允许您的 IT 人员使用通用特性和功能安装和配置组件。借助这种适用于 Windows 客户端/服务器环境的多功能、高性能解决方案，您可以随着时间的推移在您的投资基础上进行构建，并随着您的需求的变化添加更多功能。
交付业务文档至关重要;但是，并非所有文档都需要同时交付。 鉴于当前的基础设施和业务考虑，您需要决定您、您的合作伙伴和您的公司如何支持 B2B 活动。流程控制为您提供了一种控制何时、何地以及如何处理文档的方法。
IBM Gentran 映射实用程序提供广泛的标准并支持直观的 GUI 进行数据映射。它在屏幕上并排显示您的应用程序或标准数据模式，并允许客户只需点击即可建立几乎任意到任意的映射关系——这一功能过去需要花费大量时间和培训。
灵活建立新的贸易关系。加强合作伙伴关系使企业能够基于 XML 进行复杂的文档交易，这些文档不仅包含图形或非 EDI 格式，还包含为促进企业级整合而设计的业务规则。
这种灵活的服务有助于客户与全球业务合作伙伴交换数据。 通信服务使用标准的 Microsoft 技术，控制进出系统的数据流，从而允许通过各种协议进行通信。