受管服务
随时随地将 IBM Essential Management 的实践技能和深厚的专业知识带入您的业务。
在笔记本电脑上工作的人力资源人员
我们让您高枕无忧

IBM® Essential Management 是 IBM Expert Labs 提供的托管服务产品，可让产品专家管理您的 IBM 软件和应用程序。我们行业领先的团队专注于及时、高质量的交付，确保您的企业保持在通往成功的轨道上。当我们的专家管理您的软件时，您可以即时访问顶尖人才和成果，而无需担心执行。
使用方法
获取技术专业知识  

IBM Essential Management 让您可以直接联系深谙 IBM 软件和应用程序的专家。
利用行业最佳实践  

我们将 IBM Expert Labs 的最佳实践融入到您环境的日常管理中，让您对我们经过验证的体验充满信心。
主动管理运算能力  

我们的专家帮助您确定计划中的增长和扩展 会如何影响您的可用运算能力，并就如何 确保部署后令人满意的性能和稳定性提供指导。

 
稳定工作环境

我们让您的团队和技术步入正轨，以帮助实现稳定性和一致的性能。
优势
优化性能  

通过无缝的端到端方法加速实现结果。
降低 IT 风险  

设计和部署应用程序，避免不必要的干扰。
避免已知问题  

在您所在领域的专家的指导下保持稳定状态运维。
专注创新

让我们负责技术，您就可以专注于战略优先事项。
精简以获得成功 专家运维  

通过全天候监控保持一致运维。

 专家管理  

精确管理数据、部署和流程。

 专家建议  

利用多年实践经验磨练的专业知识。
与专家交谈

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