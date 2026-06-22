IBM Data Gate for Confluent​

实时流式传输可信赖的 IBM Z 事务，为 AI、分析、自动化和现代事件驱动型应用程序提供动力

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Data Gate for Confluent
浅色背景上由蓝色和青色的圆形及半圆形组成的抽象几何图案网格
公告：IBM Data Gate for Confluent：将 Z 数据转化为实时行动 时间操作​
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概述

企业日益依赖实时数据来驱动 AI、分析、自动化和数字体验。IBM Z 始终是全球最关键事务的可信赖基石——为将可信赖的企业数据扩展至现代事件驱动型架构创造了机遇。​

IBM Data Gate for Confluent 使组织能够将 Db2 for z/OS 的变更直接流式传输到 Confluent（该公司现为 IBM 旗下企业），将传统事务数据转化为持续不断的实时事件流，为金融服务中的及时警报、即时欺诈检测，以及交通运输中的主动中断管理等用例提供支持，从而提升响应速度和客户体验。

阅读解决方案简介

用例

专为真实场景而构建

实时决策在各行业都至关重要。IBM Data Gate for Confluent 将可信赖的 Db2 for z/OS 事务转化为实时事件流，支持 AI、分析、自动化和现代事件驱动型程序。
实时事件流式传输
在整个企业内流式传输可信赖的 Z 数据。
 事件驱动型 AI 和分析

利用实时运营数据支持 AI 和自动化。

 企业集成与治理

在混合环境中交付受管控的流动数据。
金融/银行业

- 为显著的账户活动提供实时警报​ - 将交易事件流式传输到欺诈检测系统中​ - 实现实时客户通知服务
运输

- 将运营事件流式传输至旅客重新安置工作流程​ - 实时检测中断并触发自动化响应​ - 在延误或取消期间改善客户体验
保险业

- 实时触发理赔处理工作流程​ - 实现即时的保单和风险事件通知​ - 将运营事件流式传输到 AI 驱动的评估系统中
零售

- 跨数字渠道流式传输库存和订单更新​ - 支持实时促销和推荐引擎​ - 支持低延迟的结账和履约系统
医疗保健

- 实现实时的患者和运营数据处理​ - 将事件流式传输到监控和分析系统中​ - 支持关键医疗工作流程的运营连续性
政府

- 跨部门流式传输公民服务事件​ - 提升福利和税务系统的响应能力​ - 实现实时的运营可见性和治理
其他行业

- 支持事件驱动型现代化举措​ - 支持混合云和微服务架构​ - 借助实时可信赖数据加速企业 AI 采用

为什么选择 IBM Data Gate for Confluent？​

IBM Z 与 Confluent 之间的原生集成

专门构建的集成，利用可信赖的 IBM 同步技术，将 Db2 for z/OS 事务数据直接流式传输到 Confluent 环境。
实时数据 为 AI 和事件 驱动型业务

将 Db2 事务转化为 Kafka 事件，供现代应用程序、分析平台和自动化工作流使用。
开放且 可互操作的 流式传输架构

利用开放的 Debezium 事件格式和 Kafka 标准，在混合云、分析和企业应用程序生态系统中无缝集成。
企业级 可扩展性与 可靠性

专为任务关键型企业工作负载而设计，具备事务感知复制、低延迟同步和可扩展的事件分发能力。

功能

关键技术能力

原生 Kafka 和 Confluent 集成
  • 适用于 Confluent Platform 的 Kafka Connect 源连接器
  • 兼容 Debezium 的变更事件流式传输
  • 支持 Avro 和 JSON 事件序列化
  • 与基于 Kafka 的生态系统无缝集成

 
企业级 Db2 for z/OS 同步
  • 用于持续复制的 IBM Data Gate 技术
  • 事务感知变更捕获
  • 高效的低延迟数据同步
  • 专为大容量企业环境而设计

 
企业级 治理与安全
  • TLS 加密连接
  • 用户身份验证和访问控制
  • 将模式发布到 Confluent Schema Registry
  • 支持治理和数据血缘计划
灵活的复制 模式
  • 初始表加载和持续 CDC 复制
  • 基于日志的变更数据捕获
  • 多种部署和使用模式
  • 支持混合和分布式架构

此解决方案如何交付价值

解锁实时业务洞察

持续流式传输可信赖的 Db2 事务数据，为实时分析、欺诈检测、仪表板展示及运营决策提供数据支撑。
加速 AI 和现代化计划

利用来自 Db2 for z/OS 的实时运营数据，支持 AI 流水线、自动化工作流和现代应用程序。
简化企业数据分发

一次发布数据，即可支持分析平台、微服务、Kafka 应用程序和混合云环境中的多个下游消费者。
降低集成复杂性和延迟

用可扩展的事件驱动型流式传输架构取代定制批处理流水线和点对点集成，从而提高敏捷性并降低运营开销。
采取后续步骤

安排与您的 IBM 代表会面，进一步了解 IBM Data Gate for Confluent。

文档

深入了解产品文档，深入了解 优化配置和最佳实践。

社区

与专家社区联系、协作和学习，深入了解 Data Gate for Confluent 的最新动态。 