企业日益依赖实时数据来驱动 AI、分析、自动化和数字体验。IBM Z 始终是全球最关键事务的可信赖基石——为将可信赖的企业数据扩展至现代事件驱动型架构创造了机遇。​

IBM Data Gate for Confluent 使组织能够将 Db2 for z/OS 的变更直接流式传输到 Confluent（该公司现为 IBM 旗下企业），将传统事务数据转化为持续不断的实时事件流，为金融服务中的及时警报、即时欺诈检测，以及交通运输中的主动中断管理等用例提供支持，从而提升响应速度和客户体验。