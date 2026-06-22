实时流式传输可信赖的 IBM Z 事务，为 AI、分析、自动化和现代事件驱动型应用程序提供动力
企业日益依赖实时数据来驱动 AI、分析、自动化和数字体验。IBM Z 始终是全球最关键事务的可信赖基石——为将可信赖的企业数据扩展至现代事件驱动型架构创造了机遇。
IBM Data Gate for Confluent 使组织能够将 Db2 for z/OS 的变更直接流式传输到 Confluent（该公司现为 IBM 旗下企业），将传统事务数据转化为持续不断的实时事件流，为金融服务中的及时警报、即时欺诈检测，以及交通运输中的主动中断管理等用例提供支持，从而提升响应速度和客户体验。
专为真实场景而构建
实时决策在各行业都至关重要。IBM Data Gate for Confluent 将可信赖的 Db2 for z/OS 事务转化为实时事件流，支持 AI、分析、自动化和现代事件驱动型程序。
利用实时运营数据支持 AI 和自动化。
在混合环境中交付受管控的流动数据。
专门构建的集成，利用可信赖的 IBM 同步技术，将 Db2 for z/OS 事务数据直接流式传输到 Confluent 环境。
将 Db2 事务转化为 Kafka 事件，供现代应用程序、分析平台和自动化工作流使用。
利用开放的 Debezium 事件格式和 Kafka 标准，在混合云、分析和企业应用程序生态系统中无缝集成。
专为任务关键型企业工作负载而设计，具备事务感知复制、低延迟同步和可扩展的事件分发能力。
关键技术能力
持续流式传输可信赖的 Db2 事务数据，为实时分析、欺诈检测、仪表板展示及运营决策提供数据支撑。
利用来自 Db2 for z/OS 的实时运营数据，支持 AI 流水线、自动化工作流和现代应用程序。
一次发布数据，即可支持分析平台、微服务、Kafka 应用程序和混合云环境中的多个下游消费者。
用可扩展的事件驱动型流式传输架构取代定制批处理流水线和点对点集成，从而提高敏捷性并降低运营开销。