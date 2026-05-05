IBM Data Gate for Confluent：让 Z 数据驱动实时业务行动

我们很高兴地推出 IBM Data Gate for Confluent ，这项新功能将 IBM Z 数据纳入支撑企业 AI 发展的现代化实时数据核心架构。

IBM Z System 持续为全球许多大型组织运行任务关键型交易业务负载，产生了海量高价值数据流。然而，在许多企业中，这些数据仍被封闭在 Z System 内部，且多依赖批处理模式输出，难以支撑实时洞察分析与智能自动化业务落地。

与此同时，各类组织正快速从 AI 试点探索阶段迈向规模化应用阶段。作为 IBM 近期收购 Confluent 后的重要布局，我们持续推进技术愿景，以实时、可信、持续流转的数据作为企业 AI 与智能应用程序的底层基础。

IBM Data Gate for Confluent 旨在解决这一行业痛点，将 IBM Z 数据接入支撑现代应用程序、数据分析及 AI 业务的实时数据架构。