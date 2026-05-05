IBM Data Gate for Confluent：让 Z 数据驱动实时业务行动

将 IBM Z 数据规模化地转换为持续实时数据流， AI 应用与业务增长提供支撑。
我们很高兴地推出 IBM Data Gate for Confluent ，这项新功能将 IBM Z 数据纳入支撑企业 AI 发展的现代化实时数据核心架构。
IBM Z System 持续为全球许多大型组织运行任务关键型交易业务负载，产生了海量高价值数据流。然而，在许多企业中，这些数据仍被封闭在 Z System 内部，且多依赖批处理模式输出，难以支撑实时洞察分析与智能自动化业务落地。
与此同时，各类组织正快速从 AI 试点探索阶段迈向规模化应用阶段。作为 IBM 近期收购 Confluent 后的重要布局，我们持续推进技术愿景，以实时、可信、持续流转的数据作为企业 AI 与智能应用程序的底层基础。
IBM Data Gate for Confluent 旨在解决这一行业痛点，将 IBM Z 数据接入支撑现代应用程序、数据分析及 AI 业务的实时数据架构。
IBM Data Gate for Confluent 支持组织将 Db2 for z/OS 的数据变更实时流式同步至 Confluent，把传统交易数据转化为连续实时事件流，可支撑金融服务中的及时警报、即时欺诈检测、交通行业主动运维等用例，全面提升业务响应速度与客户体验。
该能力填补了企业架构中的关键技术缺口。组织无需依赖滞后的批量数据抽取或复杂的定制化整合，即可跨应用程序、跨系统即时调用高可信度的数据。。
该解决方案为 Confluent 原生打造，可无缝融入现有流处理环境，提供一种连通 IBM Z 与现代数据生态系统的标准化、可横向扩展的对接方式。它将助力企业搭建统一的实时数据底座，让应用程序、API 接口与 AI 系统在数据生成之时即刻开展业务处理。
IBM Data Gate for Confluent 基于现代事件驱动架构而构建，可实现数据从 IBM Z 到 Confluent 平台的无缝迁移；Confluent 平台是 Confluent 面向本地部署与私有环境推出的企业级自主运维版本。
从整体架构层面而言，该解决方案采用高效的日志数据捕获技术抓取 Db2 for z/OS 数据变更，最大限度降低对核心交易业务负载的影响。IBM Data Gate 针对大型机运行效率进行了优化，最高可有 96% 的处理任务在 zIIP 引擎执行，能够在保持高数据吞吐能力的同时大幅降低 CPU 资源开销。数据变更通过与 Kafka Connect 原生集成，实时流式推送至 Confluent Platform，并以结构化事件流形式对外发布。
数据采用标准化事件格式传输，可便捷对接数据分析平台、微服务、AI 应用程序等各类下游系统。该架构将数据规整为事件流形式，支持多个业务端实时共享同一套数据，且不会给大型机增加额外运行负载。
该解决方案还支持初始数据快照和持续变更流，允许组织载入现有数据集，并在生成新数据时保持这些数据集的持续同步。
通过解锁对 IBM Z 数据的实时访问权限，IBM Data Gate for Confluent 可为企业创造全新的业务价值与技术成果。
从更广的应用层面来看，该能力助力组织向事件驱动型微服务架构转型，让应用程序可以即时响应业务事件，而无需依赖高耦合的系统整合。它还为 AI 模型与智能体提供了关键数据底座，保障其基于实时可信数据运行，而非依赖滞后陈旧数据。
随着企业持续扩大 AI 与自动化落地规模，数据实时获取与实时应用能力将成为企业数字化成败的关键。借助 IBM Data Gate for Confluent，IBM Z 数据不再局限于传统交易系统，而是融入持续的实时数据流，为智能应用程序与 AI 驱动决策提供支撑。
这不仅是一次简单的系统整合，更是重构企业核心高价值数据的使用模式，将其转化为可在企业全域内调度的动态资产，以业务时效驱动行动落地。
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