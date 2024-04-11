IBM Content Collector for SAP Applications 为 SAP 数据及相关内容提供灵活的归档、内容管理和治理。它将 IBM 基于价值的归档功能扩展至 SAP 应用程序和归档存储，包括 IBM 企业内容管理 (ECM) 存储库和 IBM Spectrum® Protect。
将 ECM 存储的有价值的文档链接到 SAP 事务。
归档大多数非 SAP 应用程序并整合旧版系统。
采用先进的存档方法，降低存储和基础架构成本。
归档来自不同来源的不同内容类型以履行义务。
实施安全、监控和性能指南，支持云部署。
Content Collector for SAP Applications 可帮助转换、理解、标记各种类型的传入文档并将其转给适当的系统和人员。
Content Collector for SAP Applications 会在信息失去价值时将其妥为删除，对 SAP 内容实施基于价值的归档。
销售订单和合同等 ECM 存储的有价值的文档可以与 SAP 事务关联，按需提供完整记录。
Content Collector for SAP Applications 支持 IBM ECM 存储库，使您能够利用内置的分层存储管理，并使用现有的基础架构。
Content Collector for SAP Applications 支持传统的 SAP ArchiveLink、SAP Content Server 和 SAP NetWeaver 信息生命周期管理协议，可满足一系列需求。
Content Collector for SAP Applications 提供以内容为中心的众多 IBM 业务流程管理和高级专案管理组件。