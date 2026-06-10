IBM® Concert Secure Coder（技术预览版）

面向 AI 加速开发的代码内风险智能

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在办公室使用多台显示器工作的男子

编码速度越快，风险敞口越大

AI 正在以前所未有的速度加速软件开发。IBM Concert Secure Coder 将代码内风险智能直接引入开发人员工作流，帮助企业在保持速度的同时降低风险。

Secure Coder 在 IDE 内提供提交前风险可见性和引导式修复，从而将 IBM Concert 扩展到整个安全软件开发生命周期。

Secure Coder 可帮助团队识别引入的漏洞、不安全依赖项和错误配置，同时优先处理最重要的事务，并实时引导开发人员进行正确的修复。连接到 IBM Concert 后，它可在整个 SDLC 中提供统一的可见性和自动修复功能，从而减少技术债务、加强合规性并提高整体软件弹性。

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嵌入式 IDE 风险检测

直接在开发者工作流程中识别漏洞、机密、错误配置和有风险的开源包，在代码编写过程中实时发现问题，以便在到达拉取请求或管道之前解决这些问题。通过将检测提前到流程早期，团队可以减少返工、加快修复速度，并在不牺牲安全性的前提下保持开发速度。

Kubescape 的代码分析报告显示 TypeScript 文件中存在安全错误

人工智能驱动的修复

直接在开发人员工作流中提供上下文相关的修复建议和清晰的解释，使团队能够快速理解并自信地解决问题。受控的自动解决选项有助于加快修复速度，同时保持可见性、信任和治理能力。

识别出 CWE-614 漏洞的安全扫描屏幕截图

软件供应链智能

直接在工作流中识别已知的 CVE 并标记易受攻击的依赖项，帮助开发人员了解上下文中的风险并快速采取行动。它还推荐更安全的版本和替代方案，以便能够更快、更安全地做出决策，且不会减慢开发速度。

名为“my-vscode-project”的代码工作区的安全仪表板界面

统一可视化

它将代码层面的发现与应用程序上下文联系起来，使团队能够清晰、实时地了解整个开发生命周期中的风险状况。通过将风险与业务影响联系起来，它帮助组织衡量左移策略的有效性，并优先处理最重要的事务。

IBM Concert 平台提供的“开发人员安全”摘要，重点介绍了有关漏洞和风险的关键指标

超越提交后扫描

传统工具在提交代码后才发现问题，这会造成摩擦和延迟。Secure Coder 能够在生命周期的早期阶段提供可操作的风险智能。
在 IDE 内预先提交风险摘要
在不中断工作流的情况下对风险采取行动。
与企业影响保持一致的业务感知优先级
了解对弹性和正常运行时间的影响。
集成修复工作流
围绕共同风险协调开发、SRE 和安全。
符合审计要求的治理和可追溯性
获得整个企业范围的可见性和治理能力。

Secure Coder 可帮助组织：

  • 在生命周期的早期阶段修复问题
  • 减少返工和安全成本
  • 提高开发人员工作效率
  • 通过可审计的可追溯性加强合规性
  • 围绕共同风险协调开发、SRE 和安全
采取后续步骤

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