面向 AI 加速开发的代码内风险智能
AI 正在以前所未有的速度加速软件开发。IBM Concert Secure Coder 将代码内风险智能直接引入开发人员工作流，帮助企业在保持速度的同时降低风险。
Secure Coder 在 IDE 内提供提交前风险可见性和引导式修复，从而将 IBM Concert 扩展到整个安全软件开发生命周期。
Secure Coder 可帮助团队识别引入的漏洞、不安全依赖项和错误配置，同时优先处理最重要的事务，并实时引导开发人员进行正确的修复。连接到 IBM Concert 后，它可在整个 SDLC 中提供统一的可见性和自动修复功能，从而减少技术债务、加强合规性并提高整体软件弹性。
直接在开发者工作流程中识别漏洞、机密、错误配置和有风险的开源包，在代码编写过程中实时发现问题，以便在到达拉取请求或管道之前解决这些问题。通过将检测提前到流程早期，团队可以减少返工、加快修复速度，并在不牺牲安全性的前提下保持开发速度。
直接在开发人员工作流中提供上下文相关的修复建议和清晰的解释，使团队能够快速理解并自信地解决问题。受控的自动解决选项有助于加快修复速度，同时保持可见性、信任和治理能力。
直接在工作流中识别已知的 CVE 并标记易受攻击的依赖项，帮助开发人员了解上下文中的风险并快速采取行动。它还推荐更安全的版本和替代方案，以便能够更快、更安全地做出决策，且不会减慢开发速度。
它将代码层面的发现与应用程序上下文联系起来，使团队能够清晰、实时地了解整个开发生命周期中的风险状况。通过将风险与业务影响联系起来，它帮助组织衡量左移策略的有效性，并优先处理最重要的事务。