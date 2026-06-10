AI 正在以前所未有的速度加速软件开发。IBM Concert Secure Coder 将代码内风险智能直接引入开发人员工作流，帮助企业在保持速度的同时降低风险。

Secure Coder 在 IDE 内提供提交前风险可见性和引导式修复，从而将 IBM Concert 扩展到整个安全软件开发生命周期。

Secure Coder 可帮助团队识别引入的漏洞、不安全依赖项和错误配置，同时优先处理最重要的事务，并实时引导开发人员进行正确的修复。连接到 IBM Concert 后，它可在整个 SDLC 中提供统一的可见性和自动修复功能，从而减少技术债务、加强合规性并提高整体软件弹性。