IBM Cloud 支持

查找适合您的套餐
IBM Cloud® 订阅或即用即付帐户包含基本保护
适用于具有少量业务关键型应用程序的环境
高级支持适用于战略性依赖 IBM Cloud 的任务关键型环境
了解 IBM Cloud 控制台并快速提高效率。
获取详细的状态信息以及查看通知。
访问此活跃群组中的各种支持论坛。
与 IT 运营经理、解决方案架构师等人员互动。
访问面向开发人员的大型开源社区。
要重置帐户密码，请转到“头像”(Avatar) 图标 >“档案和设置”(Profile and settings)。然后在“帐户用户信息”(Account user information) 窗格中，单击更改或重置 (Change or reset)。
要重置 VPN 密码，请完成以下步骤：
可以转到“头像”(Avatar) 图标 >“档案和设置”(Profile and settings) 以更改个人信息，例如姓名、电子邮件或电话号码。无法更改 IBMid，但如果适用，可以创建一个新的 IBMid。IBMid 全球帮助台可以帮助解决并非您的 IBM Cloud 帐户独有的一般 ID 问题。
如果您拥有即用即付帐户或订阅帐户，可以单击管理 (Manage) > 账单和使用情况 (Billing and usage) 并选择发票 (Invoices)，以查看发票。在控制台之外，还可以在“客户支持发票”网站上查看发票。
转到管理 (Manage)> 访问权限 (IAM) (Access (IAM))，然后在“用户”(Users) 页面上选择您的姓名。随后，根据您要查找的访问权限，打开不同的选项卡：
更新信用卡就像添加新信用卡那样简单。转到付款 (Payments)，并在添加付款方式 (Add Payment Method) 部分中输入新卡的账单信息，然后单击添加信用卡 (Add credit card)。要切换到其他付款方式，请选择使用其他付款方式 (Pay with Other)，然后单击提交更改请求 (Submit change request)。我们将为您创建一个用来更改付款方式的支持申请。
对于教育活动或特殊活动，您可能会收到一个功能代码，它可以为 Lite 帐户添加额外的功能。要兑换此促销代码，请转到帐户设置 (Account settings)，然后单击应用代码 (Apply code)。
当购买基础架构时，您可能会收到销售团队发来的一个促销代码，凭借此代码可享受订单折扣。结账时，请在客户门户中输入这些特定于基础架构的促销代码。
如果您拥有即用即付帐户或订阅帐户，可以单击管理 (Manage) > 账单和使用情况 (Billing and usage) 并选择“发票”(Invoices)，以查看发票。
在控制台之外，还可以在“客户支持发票”网站上查看发票。Lite 帐户没有发票，因为您无需为 Lite 套餐的使用付费。
由于以下原因，可能会停用您的帐户：
如果您认为自己的帐户被错误停用，请联系我们的支持团队。
Lite 套餐是一项免费、基于配额的服务套餐。可以利用服务 Lite 套餐构建应用程序，而无需支付任何费用。Lite 套餐可能按月提供，每月续订一次，也可能仅供一次性使用。每一项 Lite 套餐服务可以拥有一个实例。所有帐户都提供了 Lite 定价套餐。有关 Lite 帐户的更多信息，请参阅帐户类型。
单击控制台菜单栏中的支持 (Support)，以访问支持中心。从那里开始使用常见问题解答列表。如果找不到所需的答案，请参阅需要更多帮助？(Need more help?)部分，以联系 IBM Cloud 支持人员。