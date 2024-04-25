IBM Cloud 支持

从 IBM Cloud 获取所需的帮助。从自助支持和付费支持选项中进行选择。
两个人在服务器机房里处理项目事宜
支持套餐

查找适合您的套餐
包含在云授权中 基本

IBM Cloud® 订阅或即用即付帐户包含基本保护
每月 200 美元起 Advanced

适用于具有少量业务关键型应用程序的环境
每月 10,000 美元起 Premium

高级支持适用于战略性依赖 IBM Cloud 的任务关键型环境
免费支持社区 接触、学习和分享知识
浏览 IBM Cloud 文档

了解 IBM Cloud 控制台并快速提高效率。

 查看文档
检查 IBM Cloud 正常运行时间状态

获取详细的状态信息以及查看通知。

 查看状态
探索 IBM 开发者社区

访问此活跃群组中的各种支持论坛。

 搜索主题
加入公共云社区

与 IT 运营经理、解决方案架构师等人员互动。

 加入社区
获得专业开发人员的帮助

访问面向开发人员的大型开源社区。

 前往 GitHub

常见问题解答

要重置帐户密码，请转到“头像”(Avatar) 图标 >“档案和设置”(Profile and settings)。然后在“帐户用户信息”(Account user information) 窗格中，单击更改或重置 (Change or reset)

要重置 VPN 密码，请完成以下步骤：

  • 转到管理 (Manage) > 访问 (IAM) (Access (IAM))，然后选择用户 (Users)
  • 选择用户
  • 在 VPN 子网部分中，单击“编辑”(Edit) 图标，以输入新的 VPN 密码
  • 单击应用 (Apply)

可以转到“头像”(Avatar) 图标 >“档案和设置”(Profile and settings) 以更改个人信息，例如姓名、电子邮件或电话号码。无法更改 IBMid，但如果适用，可以创建一个新的 IBMid。IBMid 全球帮助台可以帮助解决并非您的 IBM Cloud 帐户独有的一般 ID 问题。

如果您拥有即用即付帐户或订阅帐户，可以单击管理 (Manage) > 账单和使用情况 (Billing and usage) 并选择发票 (Invoices)，以查看发票。在控制台之外，还可以在“客户支持发票”网站上查看发票。

转到管理 (Manage)> 访问权限 (IAM) (Access (IAM))，然后在“用户”(Users) 页面上选择您的姓名。随后，根据您要查找的访问权限，打开不同的选项卡：

  • 要通过分配给您的访问组查看您拥有的访问权限，请选择访问组 (Access groups)
  • 要查看分配给您的 IAM 访问策略，请选择访问策略 (Access policies)
  • 要查看所有组织和空间的 Cloud Foundry 访问权限，请选择 Cloud Foundry 访问权限 (Cloud Foundry access)

更新信用卡就像添加新信用卡那样简单。转到付款 (Payments)，并在添加付款方式 (Add Payment Method) 部分中输入新卡的账单信息，然后单击添加信用卡 (Add credit card)。要切换到其他付款方式，请选择使用其他付款方式 (Pay with Other)，然后单击提交更改请求 (Submit change request)。我们将为您创建一个用来更改付款方式的支持申请。

对于教育活动或特殊活动，您可能会收到一个功能代码，它可以为 Lite 帐户添加额外的功能。要兑换此促销代码，请转到帐户设置 (Account settings)，然后单击应用代码 (Apply code)

当购买基础架构时，您可能会收到销售团队发来的一个促销代码，凭借此代码可享受订单折扣。结账时，请在客户门户中输入这些特定于基础架构的促销代码。

如果您拥有即用即付帐户或订阅帐户，可以单击管理 (Manage) > 账单和使用情况 (Billing and usage) 并选择“发票”(Invoices)，以查看发票。

在控制台之外，还可以在“客户支持发票”网站上查看发票。Lite 帐户没有发票，因为您无需为 Lite 套餐的使用付费。

由于以下原因，可能会停用您的帐户：

  • 对于试用帐户，试用期结束。要重新激活您的帐户，请登录并将其升级为即用即付帐户。可能需要几天时间才能完全重新激活。
  • 授权用户已取消帐户
  • 帐户已暂停。IBM 可能自行决定禁用违反 IBM Cloud 服务可接受的使用行为的帐户，恕不另行通知。如果用户在收到攻击行为通知之后纠正了自己的使用行为，则可以恢复某些服务。


如果您认为自己的帐户被错误停用，请联系我们的支持团队。

联系支持团队

Lite 套餐是一项免费、基于配额的服务套餐。可以利用服务 Lite 套餐构建应用程序，而无需支付任何费用。Lite 套餐可能按月提供，每月续订一次，也可能仅供一次性使用。每一项 Lite 套餐服务可以拥有一个实例。所有帐户都提供了 Lite 定价套餐。有关 Lite 帐户的更多信息，请参阅帐户类型

单击控制台菜单栏中的支持 (Support)，以访问支持中心。从那里开始使用常见问题解答列表。如果找不到所需的答案，请参阅需要更多帮助？(Need more help?)部分，以联系 IBM Cloud 支持人员。

采取后续步骤

为帐户、登录和账单请求启动一个 IBM Cloud 服务申请

 创建支持申请