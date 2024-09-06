迁移至 IBM Cloud

IBM Cloud 提供最开放、最安全的企业公有云平台、下一代混合多云平台、先进的数据和人工智能功能，以及跨 20 个行业的深厚企业专业知识。
我们了解您的业务需求，并已准备好帮助您成功迁移到 IBM Cloud。我们可帮助您加速迁移至安全且支持 AI 的 IBM Cloud，更快实现扩展，缩短产品上市时间。任意类型的工作负载，从任意环境，均可迁移至 IBM Cloud。IBM 与合作伙伴一同，为您提供一系列自助服务工具，实现无缝的迁移之旅。
以下 IBM 解决方案和工具，打造顺畅体验，助您快速、安全、无缝迁移到云端： IBM Cloud Classic 至 Classic

在不同 IBM Cloud Classic 数据中心之间迁移裸机服务器。

将您的工作负载从 IBM Cloud Classic 迁移到 IBM Cloud。

将您的 VMware、Hyper-V 与物理工作负载从本地迁移到 IBM Cloud VPC。

用于将工作负载和数据迁移到 IBM Cloud 的自助式、自动化脚本。

直接迁移

一种相对快速、成本较低的应用程序迁移方法。作为客户，您只需少量更改，即可将工作负载和相关数据迁移到云端，然后开始重构或现代化改造，以使用一些云原生功能。借助 IBM Cloud 提供的工具，“直接迁移”策略可实现速度更快、手动工作强度较低的验证。
现代化

应用程序现代化是指：采用现有旧版应用程序，并对其平台基础设施和内部架构及/或功能进行现代化改造，以便充分利用云架构的流程。例如，如果能满足您的需求，可考虑使用容器或无服务器计算。应用程序可能需进行不同程度的现代化改造。
迁移流程既可简单到迁移单个虚拟服务器实例，也可复杂到迁移附带所有底层组件的数据中心。以下框架可用作指南，帮助您规划迁移之旅： 评估

评估您的当前环境和目标环境，了解迁移的复杂性，以便制定迁移策略。

 计划

花时间规划您的迁移，以免对当前的业务环境造成干扰。了解迁移所需的时间，以及是否需分阶段完成迁移。

 迁移

使用多种工具和解决方案，轻松从容地迁移您的资源和组件。

 验证

验证并测试您的环境，确保其已准备好用于生产。此步骤还可能需要更新您的 DNS、全局负载均衡器和路由，或淘汰旧服务。
将 VMware vSphere 工作负载迁移到 IBM Cloud
