迁移至 IBM Cloud

IBM Cloud 提供最开放、最安全的企业公有云平台、下一代混合多云平台、先进的数据和人工智能功能，以及跨 20 个行业的深厚企业专业知识。
我们了解您的业务需求，并已准备好帮助您成功迁移到 IBM Cloud。我们可帮助您加速迁移至安全且支持 AI 的 IBM Cloud，更快实现扩展，缩短产品上市时间。任意类型的工作负载，从任意环境，均可迁移至 IBM Cloud。IBM 与合作伙伴一同，为您提供一系列自助服务工具，实现无缝的迁移之旅。
在不同 IBM Cloud Classic 数据中心之间迁移裸机服务器。
将您的工作负载从 IBM Cloud Classic 迁移到 IBM Cloud。
将您的 VMware、Hyper-V 与物理工作负载从本地迁移到 IBM Cloud VPC。
用于将工作负载和数据迁移到 IBM Cloud 的自助式、自动化脚本。
评估您的当前环境和目标环境，了解迁移的复杂性，以便制定迁移策略。
花时间规划您的迁移，以免对当前的业务环境造成干扰。了解迁移所需的时间，以及是否需分阶段完成迁移。
使用多种工具和解决方案，轻松从容地迁移您的资源和组件。
验证并测试您的环境，确保其已准备好用于生产。此步骤还可能需要更新您的 DNS、全局负载均衡器和路由，或淘汰旧服务。