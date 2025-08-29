IBM Cloud 产品的生命周期政策

该政策为计划营销终止 (EOM) 或支持终止 (EOS) 的所有 IBM Cloud® 组合产品（计算、存储、软件、带宽等）提供了指南。计划 EOS 的产品将使用 IBM Cloud 文档中的 IBM Cloud 产品生命周期站点，在 EOS 前 90 天发布公告。
产品可供用户使用的生效日期（当版本和发行版在生命周期网站上发布时）
产品在标准价目表中不再处于活动状态且无法再订购或购买的生效日期
IBM Cloud 宣布终止对当前所提供产品的支持的日期 – 通常是实际 EOS 日期前 90 天
IBM Cloud 为产品的给定版本或发行版提供标准支持、映像或重新加载服务的最后日期
产品/版本：
生命周期信息：
1 GB iSCSI 产品（版本：不适用）
1 GB NAS 产品（版本：不适用）
24x7x365 全天候 NOC 监控（版本：所有）
32 位操作系统（版本：所有）
Nimsoft 高级监控（版本：不适用）
Auto Scale for Classic Virtual Servers（版本：不适用）
大数据 – Solution Designer、Cloudera、Hadoop CDH、MongoDB、Riak³（版本：所有）
Citrix NetScaler VPX（V10.x、V11.x）
Cloudera Hadoop（版本：CDH 4）
CloudLinux (V6.x)
CoreOS（版本：稳定版）
适用于 Microsoft Exchange 的 EVault 插件 (V7.3)
现有 iSCSI 产品（版本：不适用）
F-Secure（版本：所有）
F5 Global Load Balancer (V2014)
Flex Imaging（版本：不适用）
FortiGate Security Appliance 1Gbps / 专用防火墙（版本：所有）
IBM Local Load Balancer（版本：所有）
消息队列服务（版本：不适用）
Microsoft SQL Server（V2005：Express、Workgroup、Standard 和 Enterprise Edition）
Microsoft SQL Server（V2008：Express、Express R2、Workgroup 和 Workgroup R2 Edition）
Microsoft SQL Server (V2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (V2014 Express Edition)
Microsoft SQL Server Enterprise（V2008 Standard 和 Web Edition）
MySQL (V5.6)
NAS/FTP 存储（版本：不适用）
Red Hat Satellite Server (V6.1)
虚拟 Web 主机（版本：不适用）
VMware ESX (V4.x)
VMware ESXi (V5.1)
VMware ESXi (V5.5)
VMware NSX-V（V6.0 到 V6.4.10）
VMware Server Virtualization（V6.5、V6.5u1）
VMware Server Virtualization（V6.7 所有版本）
VMware Server Virtualization（V7.0 所有版本）
¹ IBM Cloud 产品服务组合政策 – 专注于 IBM 旗下公司 SoftLayer® 提供的计算、存储、带宽和其他 IaaS 产品服务组合项目。
² IBM Cloud 软件政策 – 专注于转售给 IBM Cloud 客户的供应商存储。
³ 数据库软件解决方案仍将可用。