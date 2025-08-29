IBM Cloud 产品的生命周期政策

查看即将结束服务周期的 IBM Cloud 产品指南
IBM Cloud 产品的生命周期政策是什么？

该政策为计划营销终止 (EOM) 或支持终止 (EOS) 的所有 IBM Cloud® 组合产品（计算、存储、软件、带宽等）提供了指南。计划 EOS 的产品将使用 IBM Cloud 文档中的 IBM Cloud 产品生命周期站点，在 EOS 前 90 天发布公告。

参阅经典软件生命周期终止 EOL 文档 →
参阅 VPC 软件生命周期终止 EOL 文档 →
定义术语 您将看到以下所有与 IBM Cloud 产品相关的术语。 一般可用性 (GA)

产品可供用户使用的生效日期（当版本和发行版在生命周期网站上发布时）

 营销终止 (EOM)

产品在标准价目表中不再处于活动状态且无法再订购或购买的生效日期

 支持终止公告日期 (EOS AD)

IBM Cloud 宣布终止对当前所提供产品的支持的日期 – 通常是实际 EOS 日期前 90 天

 支持终止 (EOS)

IBM Cloud 为产品的给定版本或发行版提供标准支持、映像或重新加载服务的最后日期

IBM Cloud 产品生命周期图表

 

产品/版本：

生命周期信息：

1 GB iSCSI 产品（版本：不适用）
  • 升级选项：10 GM iSCSI
  • 政策：产品服务组合¹
  • EOS AD：2014 年 10 月 13 日
  • EOM：2014 年 9 月 30 日
  • EOS：2015 年 1 月 19 日

1 GB NAS 产品（版本：不适用）
  • 升级选项：10 GB NAS
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2014 年 10 月 13 日
  • EOM：2014 年 9 月 30 日
  • EOS：2015 年 1 月 19 日

24x7x365 全天候 NOC 监控（版本：所有）
  • 升级选项：所有
  • 政策：服务
  • EOS AD：2017 年 3 月 31 日
  • EOM：不适用
  • EOS：2017 年 6 月 30 日

32 位操作系统（版本：所有）
  • 升级选项：64 位操作系统
  • 政策：软件²
  • EOS AD：2016 年 8 月 15 日
  • EOM：2016 年 9 月 1 日
  • EOS：2017 年 1 月 1 日

Nimsoft 高级监控（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰。可以考虑借助 Sysdig 监控作为替代方案。
  • 政策：服务
  • EOS AD：2020 年 3 月 30 日
  • EOM：2020 年 5 月 8 日
  • EOS：2020 年 7 月 8 日

Auto Scale for Classic Virtual Servers（版本：不适用）
  • 升级选项：VPC 中存在自动扩展功能
  • 政策：服务
  • EOS AD：2022 年 9 月 30 日
  • EOM：2022 年 7 月 30 日
  • EOS：2022 年 6 月 29 日

大数据 – Solution Designer、Cloudera、Hadoop CDH、MongoDB、Riak³（版本：所有）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰 Solution Designer
  • 政策：软件
  • EOS AD：2014 年 2 月 31 日
  • EOM：2014 年 10 月 31 日
  • EOS：2015 年 1 月 31 日

Citrix NetScaler VPX（V10.x、V11.x）
  • 升级选项：12.x
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2021 年 3 月 31 日
  • EOS：2021 年 6 月 30 日

Cloudera Hadoop（版本：CDH 4）
  • 升级选项：CDH 5 (IBM Marketplace)
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 5 月 11 日
  • EOM：2015 年 5 月 11 日
  • EOS：2015 年 8 月 10 日

CloudLinux (V6.x)
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰
  • 政策：软件
  • EOS AD：2020 年 8 月 30 日
  • EOM：2020 年 9 月 30 日
  • EOS：2020 年 11 月 30 日

CoreOS（版本：稳定版）
  • 升级选项：CentOS 6.x 或 7.x
  • 政策：软件
  • EOS AD：2016 年 2 月 20 日
  • EOM：2018 年 3 月 30 日
  • EOS：2018 年 5 月 31 日

适用于 Microsoft Exchange 的 EVault 插件 (V7.3)
  • 升级选项：供应商 EOL
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 2 月 5 日
  • EOM：2015 年 2 月 18 日
  • EOS：2015 年 5 月 5 日

现有 iSCSI 产品（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰。请考虑使用 Block Storage 的“性能”或“耐久”类型。
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2015 年 5 月 1 日
  • EOM：2015 年 3 月 16 日
  • EOS：2015 年 7 月 31 日

F-Secure（版本：所有）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰
  • 政策：软件
  • EOS AD：2014 年 9 月 13 日
  • EOM：2014 年 10 月 13 日
  • EOS：2015 年 1 月 19 日

F5 Global Load Balancer (V2014)
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰。考虑使用 IBM Cloud Internet Services 作为替代方案。
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2018 年 6 月 12 日
  • EOM：2018 年 7 月 6 日
  • EOS：2018 年 9 月 12 日

Flex Imaging（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2017 年 5 月 31 日
  • EOM：不适用
  • EOS：2017 年 8 月 7 日

FortiGate Security Appliance 1Gbps / 专用防火墙（版本：所有）
  • 升级选项：Juniper vSRX、Virtual Router Appliance 或 FortiGate Security Appliance 10Gbps
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2020 年 8 月 18 日
  • EOS：2021 年 7 月 21 日

IBM Local Load Balancer（版本：所有）
  • 升级选项：IBM Cloud Load Balancer
  • 政策：软件
  • EOS AD：2020 年 1 月 31 日
  • EOM：2019 年 6 月 1 日
  • EOS：2020 年 5 月 31 日

消息队列服务（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2017 年 1 月 31 日
  • EOM：2016 年 10 月 28 日
  • EOS：2017 年 6 月 20 日

Microsoft SQL Server（V2005：Express、Workgroup、Standard 和 Enterprise Edition）
  • 升级选项：2014 Standard 或 Enterprise Edition
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 8 月 19 日
  • EOM：2015 年 10 月 30 日
  • EOS：不适用

Microsoft SQL Server（V2008：Express、Express R2、Workgroup 和 Workgroup R2 Edition）
  • 升级选项：2014 Standard 或 Enterprise Edition
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 8 月 19 日
  • EOM：2015 年 10 月 30 日
  • EOS：不适用

Microsoft SQL Server (V2012 Express Edition)
  • 升级选项：2014 Standard 或 Enterprise Edition
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 8 月 19 日
  • EOM：2015 年 10 月 30 日
  • EOS：不适用

Microsoft SQL Server (V2014 Express Edition)
  • 升级选项：2014 Standard 或 Enterprise Edition
  • 政策：软件
  • EOS AD：2015 年 8 月 19 日
  • EOM：2015 年 10 月 30 日
  • EOS：不适用

Microsoft SQL Server Enterprise（V2008 Standard 和 Web Edition）
  • 升级选项：2016 Standard 或 Enterprise Edition
  • 政策：软件
  • EOS AD：2016 年 10 月 27 日
  • EOM：2016 年 11 月 23 日
  • EOS：2017 年 3 月 31 日

MySQL (V5.6)
  • 升级选项：MySQL 5.7
  • 政策：软件
  • EOS AD：2021 年 3 月 25 日
  • EOM：2021 年 4 月 24 日
  • EOS：2021 年 6 月 23 日

NAS/FTP 存储（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰。请考虑使用块或文件存储作为替代方案。
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：产品服务组合
  • EOM：不适用
  • EOS：待定

Red Hat Satellite Server (V6.1)
  • 升级选项：6.4.3 或 6.5
  • 政策：服务
  • EOS AD：2019 年 4 月 22 日
  • EOM：2019 年 7 月 5 日
  • EOS：2024 年 5 月 31 日

虚拟 Web 主机（版本：不适用）
  • 升级选项：从产品服务组合中淘汰
  • 政策：产品服务组合
  • EOS AD：2015 年 1 月 27 日
  • EOM：2015 年 6 月 30 日
  • EOS：2015 年 4 月 1 日

VMware ESX (V4.x)
  • 升级选项：6.x
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2014 年 9 月 30 日
  • EOS：不适用

VMware ESXi (V5.1)
  • 升级选项：6.x
  • 政策：软件
  • EOS AD：2016 年 2 月 2 日
  • EOM：2016 年 3 月 31 日
  • EOS：2016 年 8 月 24 日

VMware ESXi (V5.5)
  • 升级选项：6.0 或 6.5
  • 政策：软件
  • EOS AD：2017 年 7 月 26 日
  • EOM：2017 年 9 月 1 日
  • EOS：2018 年 9 月 18 日

VMware NSX-V（V6.0 到 V6.4.10）
  • 升级选项：VMware NSX-T
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2022 年 6 月 21 日
  • EOS：2022 年 10 月 15 日

VMware Server Virtualization（V6.5、V6.5u1）
  • 升级选项：6.5u2、6.5u3、6.7.x
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2021 年 10 月 10 日
  • EOS：2022 年 10 月 15 日

VMware Server Virtualization（V6.7 所有版本）
  • 升级选项：7.0
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2022 年 6 月 21 日
  • EOS：2022 年 10 月 15 日

VMware Server Virtualization（V7.0 所有版本）
  • 升级选项：7.0
  • 政策：软件
  • EOS AD：不适用
  • EOM：2025 年 1 月 2 日
  • EOS：2025 年 4 月 2 日
采取后续步骤

IBM Cloud Docs 包含有关所有 IBM Cloud 产品和服务的大量信息。首先了解 IBM Cloud 提供的所有功能。

脚注

¹ IBM Cloud 产品服务组合政策 – 专注于 IBM 旗下公司 SoftLayer® 提供的计算、存储、带宽和其他 IaaS 产品服务组合项目。

² IBM Cloud 软件政策 – 专注于转售给 IBM Cloud 客户的供应商存储。

³ 数据库软件解决方案仍将可用。