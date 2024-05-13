国际标准化组织 (ISO) 是一个独立的非政府组织，主要发布技术和非技术领域的标准。ISO/IEC 27000 系列标准由 ISO 和国际电工委员会 (IEC) 联合发布，是一组信息安全标准，结合起来形成信息安全管理框架。

ISO/IEC 27701:2019 是用于创建和管理隐私信息管理系统 (PIMS) 的框架，包括个人身份信息 (PII) 的处理。该标准以 ISO/IEC 27001 和 ISO/IEC 27002 的要求为基础并对其进行了扩展，增加了保护数据隐私的控制和指南。

ISO 27701 - IBM 企业与技术安全（PaaS 和 SaaS）证书