使用 IBM Cloud Pak® for Integration 的客户可以利用 IBM webMethods B2B 的 B2B 整合功能，帮助您的企业消除手动、容易出错且不安全的 B2B 过程，提高业务开展速度、简化与贸易伙伴的协作、减少运营成本并显著降低安全风险。​