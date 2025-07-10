B2B 集成

借助强大的 B2B 电子数据交换和简化的合作伙伴管理，实现轻松可信的交易

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加强 B2B 合作

使用 IBM Cloud Pak® for Integration 的客户可以利用 IBM webMethods B2B 的 B2B 整合功能，帮助您的企业消除手动、容易出错且不安全的 B2B 过程，提高业务开展速度、简化与贸易伙伴的协作、减少运营成本并显著降低安全风险。​

 

 了解如何实现 B2B 集成现代化
获得合作伙伴网络的 360° 全景分析

只需几下点击，即可快速访问任何合作伙伴的所有相关资产。获得对合作伙伴管理和交易流的完全可见性。​
促进无缝和可信的交易

灵活且可控地跨 17,000 多种受支持的文档类型自信地进行交易。
API 驱动的 B2B 集成

在单个集成平台上支持 EDI 和基于 API 的 B2B 交易，满足客户和合作伙伴的不同偏好。​
在不中断 CP4I 部署的情况下整合 B2B 需求

这些新的 B2B 功能可实现更快、更高效的合作伙伴融入，而不会影响您现有的整合部署。

使用方法

员工通过电脑和平板电脑参与商业提案商讨。
无缝 B2B 集成

连接各种应用程序 - 从旧版系统和本地部署系统到 SaaS 应用程序和 IoT 设备。向后兼容性可加速新的 B2B 部署。

 
程序员和技术编码员
简化合作伙伴交易

通过自动化工作流优化订单处理和供应商沟通，最大限度地减少供应链运营中的低效和错误情况。

 

 
在办公室使用平板电脑和笔记本电脑的员工
安全的合作伙伴自助服务门户

启用安全的合作伙伴访问以管理联系信息和通信设置，从而减少人工监督并最大限度地减少相关错误。
商务人士在使用笔记本电脑进行规划。
高效的合作伙伴融入和管理

快速生成并填充合作伙伴资料以立即融入系统，将流程从几天或几周缩短到几分钟。
采取后续步骤

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