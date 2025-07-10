借助强大的 B2B 电子数据交换和简化的合作伙伴管理，实现轻松可信的交易
使用 IBM Cloud Pak® for Integration 的客户可以利用 IBM webMethods B2B 的 B2B 整合功能，帮助您的企业消除手动、容易出错且不安全的 B2B 过程，提高业务开展速度、简化与贸易伙伴的协作、减少运营成本并显著降低安全风险。
只需几下点击，即可快速访问任何合作伙伴的所有相关资产。获得对合作伙伴管理和交易流的完全可见性。
灵活且可控地跨 17,000 多种受支持的文档类型自信地进行交易。
在单个集成平台上支持 EDI 和基于 API 的 B2B 交易，满足客户和合作伙伴的不同偏好。
这些新的 B2B 功能可实现更快、更高效的合作伙伴融入，而不会影响您现有的整合部署。
连接各种应用程序 - 从旧版系统和本地部署系统到 SaaS 应用程序和 IoT 设备。向后兼容性可加速新的 B2B 部署。
通过自动化工作流优化订单处理和供应商沟通，最大限度地减少供应链运营中的低效和错误情况。
启用安全的合作伙伴访问以管理联系信息和通信设置，从而减少人工监督并最大限度地减少相关错误。
快速生成并填充合作伙伴资料以立即融入系统，将流程从几天或几周缩短到几分钟。