主页 人工智能与机器学习 Cloud Pak for AIOps 发挥 AIOps 的力量
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为 DevOps 管理构建由 AI 驱动的集成工具链

在整个 IT 运营 (ITOps) 工具链中部署可解释的高级 AI，自信地评估、诊断和解决任务关键型工作负载中的各种事件。IBM Cloud Pak® for AIOps 采用一种独特的以应用程序为中心的 ITOps 方法，可帮助您自动执行劳动密集型 IT 流程，主动消除会产生较大影响的事件。
事件分组
确定根本原因，并查看类似事件，进而加快修复速度 无论发生什么事件，都会自动对事件进行分组，识别根本原因相同的其他现有事件。当发生某个事件时，会自动查看与给定事件描述相似的排名靠前的事件，让您能够集中精力，更快找到正确的解决方案。
异常检测
使用自动解析及早检测日志和警报 自动解析可比基于规则的警报更早地检测到异常。当检测到异常时，故事服务会在您选择的聊天服务中生成一个工单、聊天或警报，然后填充来自域工具的历史工单和证据数据。这意味着可通过单一体验而不是监控多个屏幕来提供规范性补救措施，交付团队主动管理环境所需的上下文。
自然语言处理
利用自然语言处理来增强预测性运营 自动处理非结构化来源（如日志、工单和聊天）所提供的输入数据，提取信息量最大的文本，以便丰富从分析运营数据中获得的预测性警报。
事件定位
快速查找根本原因，减少中断时间并降低影响 使用正确的规范性建议和自动修复措施，得出根本故障组件和受影响组件的爆炸半径，从而了解上下文并实时隔离和解决问题。
面向团队的规范性措施
及早纠正问题，避免影响用户 使用可解释的 AI，根据整个 DevOps 中的输入为团队提供建议，通过用从先前的中断或事件中汲取的知识来武装团队，帮助他们更快地修复中断。
变更风险修复
使用 AI 驱动的风险报告验证开发期间的策略 代码和配置变更是导致 IT 事件的最大因素。IBM 的深度学习模型可发现变更之间的关系并提供风险预测，操作员还会收到主动警报，其中包含基于历史数据的证据。
工具集成
与现有 IT 工具链集成 连接整个堆栈中来自结构化和非结构化数据源的应用数据，而不论供应商或底层基础架构如何。
基础架构自动化
简化 IT 团队的工作并优化绩效 自动化 IT 配置、工作负载管理、编排、任务和事件。为 IT 团队实施自助服务，持续发现环境的最新状态，实施合规性策略，并通过资源消耗账单与报告来优化环境的性能和利用。

自动化基础

一次构建，重复使用

一套通用的 AI 和自动化组件可为每个 IBM Cloud Pak® 提供支持动力，并在它们之间提供高度安全的集成。在此基础上，企业可实现一次构建，然后在业务和 IT 运营中重复使用。关键组件包括：

  • 流程挖掘，用以确定趋势、规律及流程展开方式的各类细节
  • 任务挖掘，寻找各种易于实现，便于提升的 RPA 机会
  • 机器人流程自动化，实现重复任务的自动化运行
  • 统一资产存储库，用以存储和共享可重复使用的自动化组件
  • 单个事件中心，用以实时处理事件数据，并提供给机器学习

个性化交互式 AI

为员工提供个性化交互式 AI 技术，并嵌入到其电子邮件、日历和 Slack® 协作软件等常用工具中，以帮助他们更快地执行常规任务和关键任务。通过聊天轻松启动，然后，一个强大的 AI 引擎便可根据企业信息和既往交互资料，结合预置技能为您完成工作。

随时随地部署

Automation Foundation 和 IBM Cloud Paks 是在企业级 Kubernetes 平台 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器化软件。此类容器可以部署在任何地方：混合云、多云和边缘。Red Hat Open Shift 提供了一个单一控制点，可简化所有环境的编排协调工作。

IBM 对容器模板进行认证和管理，以实现软件生命周期从配置到监控、扩展、合规达标和补丁安装的自动化运行。安全加固技术甚至可以减少常见漏洞的发生几率。

采取后续步骤

了解 AIOps 功能如何增强您的 IT 运营。
脚注

Slack 是 Slack Technologies, Inc. 的注册商标和服务标志。