在整个 IT 运营 (ITOps) 工具链中部署可解释的高级 AI，自信地评估、诊断和解决任务关键型工作负载中的各种事件。IBM Cloud Pak® for AIOps 采用一种独特的以应用程序为中心的 ITOps 方法，可帮助您自动执行劳动密集型 IT 流程，主动消除会产生较大影响的事件。
一次构建，重复使用
一套通用的 AI 和自动化组件可为每个 IBM Cloud Pak® 提供支持动力，并在它们之间提供高度安全的集成。在此基础上，企业可实现一次构建，然后在业务和 IT 运营中重复使用。关键组件包括：
个性化交互式 AI
为员工提供个性化交互式 AI 技术，并嵌入到其电子邮件、日历和 Slack® 协作软件等常用工具中，以帮助他们更快地执行常规任务和关键任务。通过聊天轻松启动，然后，一个强大的 AI 引擎便可根据企业信息和既往交互资料，结合预置技能为您完成工作。
随时随地部署
Automation Foundation 和 IBM Cloud Paks 是在企业级 Kubernetes 平台 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器化软件。此类容器可以部署在任何地方：混合云、多云和边缘。Red Hat Open Shift 提供了一个单一控制点，可简化所有环境的编排协调工作。
IBM 对容器模板进行认证和管理，以实现软件生命周期从配置到监控、扩展、合规达标和补丁安装的自动化运行。安全加固技术甚至可以减少常见漏洞的发生几率。
Slack 是 Slack Technologies, Inc. 的注册商标和服务标志。