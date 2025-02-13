主页

Z 软件

Z 事务

CICS Interdependency Analyzer

IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS

获取可操作的洞察分析，自信地优化、现代化和管理您的 CICS 应用程序

产品文档

IBM® CICS Interdependency Analyzer for z/OS 是一款动态发现工具，用于分析 CICS 系统中的应用程序关系，帮助优化和管理相互依赖关系，从而提高性能、维护和现代化水平。

利用从 CICS Interdependency Analyzer 收集和挖掘的数据洞察，以安全、可控且及时的方式改变您的系统环境。快速满足不断变化的需求，自信实现 CICS 应用程序的现代化、移动化和云端化。

借助 IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS：

  • 深入了解 CICS 应用程序依赖关系，从而安全地管理变更并优化性能；
  • 借助工具提高效率，以降低 CPU 使用率、简化工作负载并支持移动需求；以及
  • 识别服务机遇，并为云部署做好准备，从而加速实现现代化
开始使用 CICS Explorer 插件。
最新消息 新功能和增强功能的更新
优势
深入获取洞察分析

深入了解 CICS 应用程序依赖关系，从而安全地管理变更并优化性能。
提高效率

借助工具提高效率，以降低 CPU 使用率、简化工作负载并支持移动需求。
加速推动现代化

识别服务机遇，并为云部署做好准备，从而加速实现现代化。
功能
资源关系数据收集

自动发现并收集依赖性、亲和性和命令流数据，并存入 IBM® Db2 数据库。统计采样和预存储过程等功能，可最大限度地减少系统负担，同时提高性能。
CICS 资源关系洞察分析

访问综合数据库，对事务、程序或应用程序的所用资源进行分析。透视跨区域应用程序以及与 CICS 云端各个平台相关的依赖关系。
高级关系导航

使用 IBM CICS Explorer 的内置查询、可视化和命令流功能，统筹掌握 CICS 资源关系，包括深入了解事务执行过程中的任务控制块 (TCB)、区域切换和上下文切换。

 命令流功能
强大的查询管理

利用插件，构建自定义的 SQL Query，分析跨区域的相互依赖关系，助力实现无缝迁移，并帮助确保迁移后应用程序的资源可用性。
集中数据收集控制

借助统一界面，管理跨多个区域的多个 CICS Interdependency Analyzer 收集器，实现精简配置和数据收集控制，并最大限度减少中断。

 收集器组件
采取后续步骤

了解如何利用 IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS 获得可操作的洞察分析，自信地优化、现代化改造和管理您的 CICS 应用程序。

 浏览产品文档
更多探索方式 文档 支持 支持与服务 社区