获取可操作的洞察分析，自信地优化、现代化和管理您的 CICS 应用程序
IBM® CICS Interdependency Analyzer for z/OS 是一款动态发现工具，用于分析 CICS 系统中的应用程序关系，帮助优化和管理相互依赖关系，从而提高性能、维护和现代化水平。
利用从 CICS Interdependency Analyzer 收集和挖掘的数据洞察，以安全、可控且及时的方式改变您的系统环境。快速满足不断变化的需求，自信实现 CICS 应用程序的现代化、移动化和云端化。
借助 IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS：
深入了解 CICS 应用程序依赖关系，从而安全地管理变更并优化性能。
借助工具提高效率，以降低 CPU 使用率、简化工作负载并支持移动需求。
识别服务机遇，并为云部署做好准备，从而加速实现现代化。
自动发现并收集依赖性、亲和性和命令流数据，并存入 IBM® Db2 数据库。统计采样和预存储过程等功能，可最大限度地减少系统负担，同时提高性能。
访问综合数据库，对事务、程序或应用程序的所用资源进行分析。透视跨区域应用程序以及与 CICS 云端各个平台相关的依赖关系。
使用 IBM CICS Explorer 的内置查询、可视化和命令流功能，统筹掌握 CICS 资源关系，包括深入了解事务执行过程中的任务控制块 (TCB)、区域切换和上下文切换。
利用插件，构建自定义的 SQL Query，分析跨区域的相互依赖关系，助力实现无缝迁移，并帮助确保迁移后应用程序的资源可用性。
借助统一界面，管理跨多个区域的多个 CICS Interdependency Analyzer 收集器，实现精简配置和数据收集控制，并最大限度减少中断。