主页 业务自动化 Blueworks Live 功能
业务流程管理从未如此简单。通过单一可信信息源，协作、映射、分析并改进流程。
查看定价选项 免费试用
IBM Blueworks Live 的平面插图
随时随地掌控业务流程

IBM Blueworks Live 是一款基于云技术的业务流建模和管理软件，支持团队无缝协作。利用全面且易用的工具，轻松改进团队协作、文档编制等工作。

有关购买选项的更多信息，请查看我们的定价计划联系销售代表
为什么选择 Blueworks Live 查看 G2 Blueworks Live 信息图 90% 推荐可能性

“非常易于使用。井井有条。可以根据您的需要快速移动。如果您曾使用过 Lucid，那么现在效果可以提高 100 倍，并可节省更多时间。”

 100% 的用户给我们评分 4 星或 5 星

“从使用 IBM Blueworks Live 开始，其界面的直观性给我留下了深刻的印象。我特别喜欢地图功能！我们认为协作工具将及大地改变我们团队的游戏规则，我们都满怀希望！”

 89% 使用便捷

“工作方式简单，但具备满足复杂要求的功能。很少停机，且十分坚韧。”
您将能够
单一可信信息源 确保整个组织的一致性和准确性 保持所有流程文档的集中且可访问，消除差异，并确保每个人都使用相同的信息开展工作。
治理和实时协作 加强团队协作和合规性 通过结构化的环境促进有效合作并维护管理，支持利益相关者做出贡献并确保合规。
发现瓶颈并优化流程 迅速发现并解决效率低下问题 借助详细的回放和分析工具查找并修复瓶颈，优化业务流程以提高绩效。
功能

了解我们简化业务流程映射和流程改进的直观环境。

 通过交互式演示深入了解所有功能 无需安装

基于 Web 的能力，可支持您随时随地映射您的流程和流程更改，而无需下载任何内容。

 嵌入式教程

随时在流程映射环境中观看视频教程。

 工作流程存储

使用单一图库，可随时随地访问所有业务流程，并消除版本问题。

 拖放映射

添加步骤并通过拖放轻松调整流程顺序，然后一键生成流程图。

 实时协作

通过实时通信和自动变更通知，在共享工作区同时开展工作。

 灵活的权限

控制用户访问权限，并按许可类型、用户组和个人分配权限。

 入门模板

不知该从何着手？浏览可供采用或调整的 200 个流程图模板，在其中任选其一。

 即时导出

无需成为专家，即可轻松绘制流程图，并自动将其转换为流程图表 BPMN 2.0 或其他格式。

 术语表和流程元数据

通过集成式术语表和详细的流程元数据，实现流程术语标准化。
深入了解

观看我们的演示，了解 IBM Blueworks Live 的实际操作。
采取后续步骤

使用 IBM Blueworks Live 立即开始优化您的流程。注册免费试用并彻底改变您的工作流程。

 查看定价选项
更多探索方式 文档 社区 培训