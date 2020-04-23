API 测试是对 API 程序建立信任的基础所在。随着企业添加更多的微服务和第三方 API，确保 API 的可靠性至关重要。通过将整个 API 生命周期的测试与 IBM API Connect® 的一套全面的测试功能相集成，在开发流程的早期开展性能评估。整个 DevOps 管道的测试需求各不相同，因此 IBM API Connect 提供强大的测试功能，从而利用 AI 和自动化来测试 API，而无需手动编写测试用例。