API 测试是对 API 程序建立信任的基础所在。随着企业添加更多的微服务和第三方 API，确保 API 的可靠性至关重要。通过将整个 API 生命周期的测试与 IBM API Connect® 的一套全面的测试功能相集成，在开发流程的早期开展性能评估。整个 DevOps 管道的测试需求各不相同，因此 IBM API Connect 提供强大的测试功能，从而利用 AI 和自动化来测试 API，而无需手动编写测试用例。
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IBM API Connect 测试的工作原理
以迭代方式测试 API，而无需编写测试用例
AutoTest Assist 使用 AI 自动随机生成数千个请求，而无需编写测试用例和报告任何符合性错误或服务器端错误。这样便可提高开发人员的工作效率，尤其是在 API 开发阶段。
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在几秒钟内自动创建测试用例
只需单击某一按钮即可自动生成测试用例，从而验证和测试 API 的行为。使用自然语言处理，了解多步调用之间的依赖关系。QA 团队可以使用无代码和可视化拖放功能，创建集成测试，从而测试 API 行为。同一测试还可用于生产环境下的综合监控，从而帮助实现一致地交付高质量 API。
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使用 DevOps 集成进行持续测试
使用我们的管理 REST API 将 API 测试无缝集成为 CI/CD 管道的一部分。测试用例可以通过 API 沿管道进行推进，从而测试有保证的场景和用例。
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针对 API 质量的洞察
通过全面的预构建仪表板可视化功能，以及详细的测试报告，获取有关 API 质量的详细洞察。通过跟踪一段时间内的进度，确定 API 质量的变化趋势。
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