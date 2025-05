EY 与一家连锁便利店合作,利用 watsonx 创建了一个由 AI 驱动的“Voice of the Associate”平台。该平台利用 Speech to Text 技术转录音频信息,并通过自然语言处理和智能自动化来推动工作流程,从而捕捉和记录员工的实时反馈。该平台与客户的 ServiceNow 环境集成,通过开立票据和自动执行任务将洞察分析转化为行动。 最初试点的结果包括:员工创建维护凭单的时间减少了 50%,关键机器的停机时间缩短了,客户满意度和店员体验都得到了提高。