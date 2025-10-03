Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS) 支持简介

这一新功能补充了 Netezza 现有的块存储支持，形成了混合存储层级。用户现在可以无缝地将工作负载从块存储迁移到对象存储，从而实现向云原生部署的更顺畅迁移路径。

对于希望在实现数据基础设施现代化的同时优化性能和成本的客户来说，这种混合模型具有颠覆性的意义。