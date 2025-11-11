IBM watsonx Orchestrate 获得 2025 年红点设计奖的企业级 AI 设计卓越奖

红点奖评审团认可 IBM 设计团队在设计可解释、可审计且可供企业实际采用的 AI 系统方面的开创性工作。

IBM watsonx Orchestrate 使组织能够构建和部署具有治理、问责制和明确运行的 AI 智能体，这是朝着在业务环境中安全有效地扩展 AI 迈出的关键一步。

IBM 的设计团队专注于 3 个关键原则：

信任和治理： 确保 AI 智能体行为可解释、可审查且可审计，以便企业领导者可以放心地批准部署。

构建智能体而不仅仅是提示： 提供一个框架，用于创建具有指定能力的可重复使用的 AI 智能体，从而允许构建者测试、完善和提高智能体的性能。

复杂系统中的清晰性：将复杂的企业流程（例如编排、合规性以及 AI 智能体与人类之间的交接）转换为直观、透明且易用的界面。

这种方法让 IBM watsonx Orchestrate 成为负责任的 AI 设计领域的佼佼者，从而弥合了企业级 AI 解决方案的创新与信任之间的差距。红点奖体现了 IBM 全球组织的协作，包括设计、产品管理、开发、技术销售、市场营销、治理团队以及早期客户的反馈，这些客户帮助将 watsonx Orchestrate 打造为强大且负责任的产品。