IBM watsonx Orchestrate 获得 2025 年红点设计奖的企业级 AI 设计卓越奖
红点奖评审团认可 IBM 设计团队在设计可解释、可审计且可供企业实际采用的 AI 系统方面的开创性工作。
IBM watsonx Orchestrate 荣获红点设计奖，以表彰其在产品和通信设计方面的杰出成就。该奖项在柏林红点奖盛典 (Red Dot Gala) 颁发，来自全球各地的获奖者齐聚一堂，共同庆祝年度最具创新性和影响力的设计作品。
红点奖是全球最具声望的设计竞赛之一，表彰产品设计、品牌与传播设计以及设计理念方面的卓越表现。该赛事创办于 1955 年，每年都会吸引来自 60 多个国家或地区的 20,000 多份参赛作品，由设计师、教授和行业领袖组成的独立国际评审团对参赛作品进行评估。2025 年，来自世界各地的 30 位设计专家对参赛作品进行评选，最终只有一小部分参赛者获得此项殊荣。
IBM watsonx Orchestrate 使组织能够构建和部署具有治理、问责制和明确运行的 AI 智能体，这是朝着在业务环境中安全有效地扩展 AI 迈出的关键一步。
IBM 的设计团队专注于 3 个关键原则：
这种方法让 IBM watsonx Orchestrate 成为负责任的 AI 设计领域的佼佼者，从而弥合了企业级 AI 解决方案的创新与信任之间的差距。红点奖体现了 IBM 全球组织的协作，包括设计、产品管理、开发、技术销售、市场营销、治理团队以及早期客户的反馈，这些客户帮助将 watsonx Orchestrate 打造为强大且负责任的产品。
虽然奖项并非目标，但红点奖的认可凸显了 IBM 致力于确保 AI 能够被设计、管理和信任的承诺。这项荣誉表明，企业级 AI 不必是一个黑匣子，而是可以通过设计实现问责、透明和以人为本。
随着 IBM 继续推进智能体型 AI 创新，该奖项凸显了卓越设计与负责任的 AI 工程如何结合在一起，帮助组织充满信心地规模化采用 AI。