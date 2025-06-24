IBM watsonx Code Assistant for Z 新增 AI Code Generation 和 Assembler 支持

2025 年 6 月 25 日
现代化主机应用程序已不再是“是否要做”的问题，而是“多快、多有效地完成”的问题。随着 89% 的组织在进行主机环境现代化，这些系统在实现业务目标中的战略重要性比以往任何时候都更加清晰。在这一转型的最前沿是 IBM watsonx Code Assistant for Z：一款专为加速主机现代化而设计的 AI 与自动化解决方案，旨在以更低的风险、更低的成本提供全生命周期支持。
今天，我们很高兴宣布 watsonx Code Assistant for Z 的关键增强功能，作为 2.6 版本的一部分，将于 2025 年 6 月 27 日起向客户提供。这些增强功能可简化开发流程、缩小知识差距并提高生产率。
借助 watsonx Code Assistant for Z 中的全新代码生成功能，您现在可以精准快速地创建新的 COBOL 代码或更新现有的 COBOL 代码。开发人员可以通过 VS Code IDE 中的聊天界面，使用简单的自然语言提示与 AI 进行交互，快速生成符合其规范和项目上下文的代码。
Watsonx Code Assistant for Z 还可在您工作时提供实时、内联的代码建议，帮助您更快、更高效地编写代码。这些建议可感知上下文，利用程序中的周边代码和编码标准，提出更准确、更相关的建议。
该生成代码由经过微调的大型语言模型支持，该模型以 COBOL 及 IBM Z 中间件进行训练，生成的代码在主机应用程序中具有所需的质量和性能优化。
代码生成能力帮助客户缩短开发周期、减少人工工作量，并交付一致且高质量的 COBOL 代码，既帮助初级开发者更快上手，也提升资深开发者的工作效率。
IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation 通过用自然语言解释代码帮助客户更快地理解大型机应用程序。目前支持 COBOL、JCL、PL/I 和 REXX，并提供多种语言版本，包括英语、日语、葡萄牙语、德语、法语和西班牙语。2025 年第一季度，我们推出了用于代码解释的 AI 聊天和智能体式 AI 功能，让客户能够与其代码进行交互，并通过上下文丰富、应用程序相关的洞察分析，轻松获得全面的理解。
在版本 2.6 中，我们将进一步扩展支持：
Code Explanation 功能可以在本地部署和作为服务部署。
设想以下场景：Angie 是一名新加入的应用架构师，她被要求通过为客户促销添加新的逻辑，为其保险应用增加功能，并为电动汽车客户的机动车保险政策实施 15% 的折扣。她对现有的业务规则不熟悉，需要快速了解折扣计算背后的逻辑。
借助 watsonx Code Assistant for Z，Angie 选择了一条更智能的道路。利用业务规则发现和生成式 AI，她选择相关应用程序，在 AI 聊天中输入几个关键字或提示，并立即将数百个程序和变量筛选到有针对性的相关范围内。她可以对变量与应用程序元素之间的关联实现可视化，查看业务规则，并在几分钟内识别所需的逻辑。
通过 Business Rule Discovery，客户可以：
简化的用户界面结合 AI 聊天与搜索功能，使应用程序分析更加直观，提供即时的、具备上下文感知的洞察，并利用专门的主机分析 AI 智能体。
我们预计 2025 年末将在 watsonx Code Assistant for Z 中提供增强的应用程序功能。