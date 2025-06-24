IBM watsonx Code Assistant for Z 新增 AI Code Generation 和 Assembler 支持

现代化主机应用程序已不再是“是否要做”的问题，而是“多快、多有效地完成”的问题。随着 89% 的组织在进行主机环境现代化，这些系统在实现业务目标中的战略重要性比以往任何时候都更加清晰。在这一转型的最前沿是 IBM watsonx Code Assistant for Z：一款专为加速主机现代化而设计的 AI 与自动化解决方案，旨在以更低的风险、更低的成本提供全生命周期支持。

今天，我们很高兴宣布 watsonx Code Assistant for Z 的关键增强功能，作为 2.6 版本的一部分，将于 2025 年 6 月 27 日起向客户提供。这些增强功能可简化开发流程、缩小知识差距并提高生产率。