随着组织加速采用 AI，他们面临着日益严峻的挑战：如何在管理风险的同时负责任地进行创新。从影子 AI 到配置错误的模型以及敏感数据泄露，AI 领域充斥着盲点，这些盲点可能导致高昂的安全漏洞和合规失败成本。

Rapid AI Security Assessment 可加速项目开展，帮助组织发现潜在风险，建立对人工智能部署的信任，并为可扩展的人工智能治理奠定基础。