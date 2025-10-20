借助 IBM 的 Rapid AI Security Assessment，发现隐藏的 AI 风险
出版 10/20/2025
IBM 正在推出 Rapid AI Security Assessment，这是由 IBM Consulting Cybersecurity Services 基于 IBM Guardium AI Security 打造的联合产品。
随着组织加速采用 AI，他们面临着日益严峻的挑战：如何在管理风险的同时负责任地进行创新。从影子 AI 到配置错误的模型以及敏感数据泄露，AI 领域充斥着盲点，这些盲点可能导致高昂的安全漏洞和合规失败成本。
Rapid AI Security Assessment 可加速项目开展，帮助组织发现潜在风险，建立对人工智能部署的信任，并为可扩展的人工智能治理奠定基础。
Rapid AI Security Assessment 是一项由专家主导的服务，旨在帮助客户在数周内快速了解其人工智能全景，并识别关键的安全风险。该产品为企业 AI 安全转型提供了一种结构化、高影响力的方法。
Rapid AI Security Assessment 提供了一种全面的方法来保护您的人工智能态势，指导您从最初的发现到明智的决策，并提供清晰、可操作的结果，包括：
如果您参与人工智能安全评估，您将获得：
IBM 提供以研究为驱动、可扩展且面向未来的 AI 安全方案，融合深厚的网络安全专业知识、先进的 AI 工具以及经过验证的治理框架。
参加我们即将举行的网络研讨会，了解 Rapid AI Security Assessment 如何帮助您的组织保障人工智能部署的安全。