10/20/2025
IBM 正在推出 Rapid AI Security Assessment，这是由 IBM Consulting Cybersecurity Services 基于 IBM Guardium AI Security 打造的联合产品。

随着组织加速采用 AI，他们面临着日益严峻的挑战：如何在管理风险的同时负责任地进行创新。从影子 AI 到配置错误的模型以及敏感数据泄露，AI 领域充斥着盲点，这些盲点可能导致高昂的安全漏洞和合规失败成本。

Rapid AI Security Assessment 可加速项目开展，帮助组织发现潜在风险，建立对人工智能部署的信任，并为可扩展的人工智能治理奠定基础。

什么是 Rapid AI Security Assessment？

Rapid AI Security Assessment 是一项由专家主导的服务，旨在帮助客户在数周内快速了解其人工智能全景，并识别关键的安全风险。该产品为企业 AI 安全转型提供了一种结构化、高影响力的方法。

从发现到决策：

评估带来的 AI 安全结果

Rapid AI Security Assessment 提供了一种全面的方法来保护您的人工智能态势，指导您从最初的发现到明智的决策，并提供清晰、可操作的结果，包括：

  • 发现 AI 及影子 AI 资产：扫描您的云端和开发环境，以识别已知和未知的 AI 组件，包括模型、数据集、端点和插件。
  • 清点与情境化：构建结构化的人工智能物料清单 (AI-BOM)，使其与业务用例及监管框架（如欧盟人工智能法案和 ISO/IEC 42001）保持一致。
  • 评估风险并确定其优先级：评估漏洞、错误配置和合规差距。获得按风险等级排序的报告，并附可执行的改进建议。

3 项关键成果：

如果您参与人工智能安全评估，您将获得：

  1. AI 资产库存报告：自动发现云环境中的 AI 和影子 AI 组件，从而产生结构化的 AI 物料清单 (AI-BOM)。
  2. 优先级建议报告：评估安全风险，包括配置错误、漏洞和合规缺口，并提供可执行的修复指导。
  3. 高管报告：对发现的问题进行高级概览，并提供针对领导层决策的战略性建议。

客户为何选择 IBM 作为其安全解决方案提供商

IBM 提供以研究为驱动、可扩展且面向未来的 AI 安全方案，融合深厚的网络安全专业知识、先进的 AI 工具以及经过验证的治理框架。

  • 以研究为驱动的安全护栏：由 IBM Research 持续更新，以应对新兴威胁。
  • 整合治理：将 AI 安全与企业范围内的人工智能治理对齐，实现信息化、统一的风险管理。
  • 面向未来的框架：旨在保护生成式人工智能系统及不断发展的自主智能体。
  • 可扩展的运营模型：在复杂环境中实现风险缓解的自动化与简化。
  • 敏捷的风险响应：能够早期检测风险并快速转向安全的替代方案。
  • 混合 AI 安全：在超大规模、SaaS、本地部署和企业平台之间实施一致的安全性。

