生成式 AI 正在激发全新的工作方式，其中包括传统的 IT 流程。四分之三的 CEO 表示，他们的竞争优势取决于新一代 AI，而转型仍然是大多数组织的首要任务。根据麦肯锡研究发现，90% 的公司已经启动了某种形式的数字化转型。数字化使让每个企业（无论是否已准备就绪）都成为了技术业务。



“数字化转型的过程中很少会简化流程。您通常会添加更复杂的新内容，如更多的系统、更多的应用程序。过去，随着复杂性的增长，我们的团队也在成长，例如 SRE、开发人员以及监控云运营的团队。但从长远来看，这并不能扩大规模。现在，组织必须寻找新的方法来改善这些团队的体验和工作效率。”- Stephen Mortefolio