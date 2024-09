如今,业务成功与否是按照正常运行时间和较高的客户满意度得分衡量的。IT 是一个关键环节,因为在高度数字化的世界里,IT 业务不仅让应用程序及其运行状况成为 IT 团队和 CIO 的首要任务,而且成为整个高级管理层的首要任务。



随着近期生成式 AI 的爆发及其带来的可能性,IT(团队、工具和流程)处于关键的十字路口。在 AI 的支持下,IT 拥有巨大的机会,不仅可以成为组织不可或缺的一部分,还会成为员工工作效率、创新、负责任的管理和重大文化变革的关键驱动力。



但是,这也存在一些挑战。实现投资回报率、管理员工预期以及建立值得信赖的道德规范和治理体系可能看起来困难重重。然而,保持现状或出现更糟糕的情况(落后于竞争对手)的风险更大。在企业寻找最明智的前进方向时,CIO 及其 IT 团队是时候制定由人工智能驱动的计划了。这个计划是“AI 优先”,而不是“AI +”,因为将 AI 置于首位将会改变您的思维方式、运营模式以及与员工、客户和供应商合作的方式。



本指南借助 IBM AI 和 IT 专业人员的研究和洞察分析,提供了定制、更新或重新思考您自己的 IT 和 AI 策略的方法。