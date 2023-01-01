“我们希望使人类能够实现更高价值的目标。我们希望他们利用自动化和 AI 完成重复性的琐碎任务，而不是帮助别人完成琐碎的工作，例如，“我需要重启服务器”或“我需要启动另一个容器”。这样一来，他们就可以专注于宏大的目标，比如推动净零排放 - 作为地球的一份子，这对我们所有人来说都非常重要。”- Melissa Long Dolson

随着 IT 团队在整个企业中建立更牢固的关系，将会出现新的机会、创新甚至新的工作职位。



建立吸引员工而不是激怒他们的人机合作伙伴关系是一项艰巨的组织变革挑战。建立了良好合作伙伴关系的企业将会获益匪浅：提供顶级员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。- 面向 CEO 的生成式 AI 指南