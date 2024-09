近年来,许多 IT 团队的影响力在逐渐减弱。尤其是随着低代码和无代码选项(不需要传统程序员的应用程序类型)的出现,业务部门可以更自由地绕过 IT,至少可以在不太复杂的层面更快地采取行动。虽然速度越快越好,尤其是涉及新特性和功能时,但这种被削弱的角色可能并不是 IT 团队想要扮演的角色。



“IT 团队面临的挑战是,如何更好地与业务保持一致,并被视为推动者而不是成本中心。让 IT 人员真正深入了解业务的运作方式以及所需的功能,以使他们能够更好地提供这些服务 - 这一点至关重要。我认为我们(整个集体)做得都不够好,没有让 IT 专业人员参与其中并成为业务的一部分,以使他们了解这些角色和职责是什么,以及每天执行这些职能需要什么。如果他们能够参与其中,他们将更适合帮助构建和选择解决方案,这样,业务人员就不再需要自行解决问题了。”- Melissa Long Dolson,IBM 技术销售 AI 运营与集成副总裁