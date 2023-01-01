近年来，许多 IT 团队的影响力在逐渐减弱。尤其是随着低代码和无代码选项（不需要传统程序员的应用程序类型）的出现，业务部门可以更自由地绕过 IT，至少可以在不太复杂的层面更快地采取行动。虽然速度越快越好，尤其是涉及新特性和功能时，但这种被削弱的角色可能并不是 IT 团队想要扮演的角色。
“IT 团队面临的挑战是，如何更好地与业务保持一致，并被视为推动者而不是成本中心。让 IT 人员真正深入了解业务的运作方式以及所需的功能，以使他们能够更好地提供这些服务 - 这一点至关重要。我认为我们（整个集体）做得都不够好，没有让 IT 专业人员参与其中并成为业务的一部分，以使他们了解这些角色和职责是什么，以及每天执行这些职能需要什么。如果他们能够参与其中，他们将更适合帮助构建和选择解决方案，这样，业务人员就不再需要自行解决问题了。”- Melissa Long Dolson，IBM 技术销售 AI 运营与集成副总裁
尽管 IT 一直是由一个团队组成的，但现在是时候让企业的各个部门都参与进来了。幸运的是，AI 和 IT 自动化为重新考量 IT 的运作方式打开了绝佳的机会之门。
“这不再只是人类的手动工作了。这涉及真正了解工具和技术，以及如何将其付诸实践。这要求 IT 团队和整个企业具备不同的额外技能。”- Keri Olson
事实：IBM 商业价值研究院的调查表明，64% 的高管认为生成式 AI 将弥合 IT 和业务角色之间的差距。¹
考虑这些“假设”条件，以帮助您重塑并振兴 IT：
如果 IT 被视为可信赖的合作伙伴会怎样？这会如何影响您的整体 IT 战略以及如何改变您的预算要求？
如果您的团队可以摆脱琐碎的工作会怎样？他们先摆脱哪些工作？最重要的新功能和创新是什么？
如果信息不是孤岛式的会怎样？这将如何改变您与其他团队的互动方式？
“我们希望使人类能够实现更高价值的目标。我们希望他们利用自动化和 AI 完成重复性的琐碎任务，而不是帮助别人完成琐碎的工作，例如，“我需要重启服务器”或“我需要启动另一个容器”。这样一来，他们就可以专注于宏大的目标，比如推动净零排放 - 作为地球的一份子，这对我们所有人来说都非常重要。”- Melissa Long Dolson
随着 IT 团队在整个企业中建立更牢固的关系，将会出现新的机会、创新甚至新的工作职位。
建立吸引员工而不是激怒他们的人机合作伙伴关系是一项艰巨的组织变革挑战。建立了良好合作伙伴关系的企业将会获益匪浅：提供顶级员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。- 面向 CEO 的生成式 AI 指南