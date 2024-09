与大多数与 IT 关联的事物一样,尤其是当您考虑将 AI 添加到组合中时,成本始终是一个考量因素。根据 2023 年的一份报告,受访者中的 IT 高管预计他们的新一代 AI 预算将比四个月前的预期高出 3.4 倍。但这些高管也相信,这项投资一定会有回报。近四分之三 (74%) 的 AI 支出将用于人力资源、财务、客户服务、销售和营销以及 IT,这些领域的投资预计将能够削减成本。2



“组织一直在寻找降低成本的方法。启动 IT 自动化项目需要采用新工具,并获取新许可证或新 SaaS 服务,而这会产生与之相关的成本。但通过使用 IT 自动化最终降低成本的机会是真实存在的,并且可以为您带来真正的投资回报。”- Keri Olson

但最重要的是,作为领导者,您需要更深入地思考技术会如何影响您的工作方式、员工的工作方式以及组织与客户互动的方式。实施 IT 自动化实际上是为了了解组织目标,然后制定最佳策略来实现这些目标。它还涉及选择正确的技术和解决方案,并制定实施计划。它也需要 IT 团队培养更多不同的技能,例如 AI 提示工程师、ML 工程师、AI 数据科学家、AI 培训师和 AI 道德规范专员。



“寻找易于实施的 IT 自动化工具,例如 SaaS 工具。该领域的致胜解决方案也是最容易实施且最容易启动和运行的解决方案。寻找一款既能满足当前需求,又能随着业务增长而增长的工具。”- Keri Olson