IBM 和 IDUG 展开合作,让 Db2 用户有机会检验自身技能,赢取徽章和/或认证。通常,认证考试仅在 IDUG 会议期间进行。此平台还为用户提供了 IDUG 活动之外的认证机会。

这些考试面向任何希望获得 IBM Db2 for Linux、IBM Db2 for UNIX 以及 IBM Db2 for Microsoft Windows 徽章的人员开放。如需注册,请通过 IDUG 网站购买考试,指定监考人员,然后在推荐的 IDUG 或 RDUG 活动期间参加考试。

若是参加官方活动之外的考试,则必须指定您自己的监考人员。关于此流程的相关指南,请前往考试登录页面,并按照“流程”部分中的步骤进行操作。