IBM Db2 教育资源有助于数据专业人员提高对 Db2 关系数据库管理系统的熟练程度。这些资源包括一系列 Db2 教程、培训、认证和徽章，可以帮助初学者和高级用户优化 IBM Db2，更好地聚集不同的数据集和数据类型。了解最新的 Db2 技术，并获取富有价值的技能，从而推动您的职业发展。
借助 Db2 Lite 层、Coursera 和其他合作伙伴免费学习 Db2。
从头开始了解数据存储、处理和访问。本课程适用于希望了解数据工程基础知识的初学者。
学习如何使用 SQL 和 Python 在数据库中进行数据分析。本课程适用于需要巩固基础知识的 SQL 新用户。
学习数据市场、数据湖和数据储存库等数据存储库的相关知识，从而了解其实用性并优化其功能。
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IBM 和 IDUG 展开合作，让 Db2 用户有机会检验自身技能，赢取徽章和/或认证。通常，认证考试仅在 IDUG 会议期间进行。此平台还为用户提供了 IDUG 活动之外的认证机会。
这些考试面向任何希望获得 IBM Db2 for Linux、IBM Db2 for UNIX 以及 IBM Db2 for Microsoft Windows 徽章的人员开放。如需注册，请通过 IDUG 网站购买考试，指定监考人员，然后在推荐的 IDUG 或 RDUG 活动期间参加考试。
若是参加官方活动之外的考试，则必须指定您自己的监考人员。关于此流程的相关指南，请前往考试登录页面，并按照“流程”部分中的步骤进行操作。
数据专业人员可以参加此考试来检验自己对基础 Db2 SQL、数据库管理和安全性等概念的掌握程度。
本考试内容侧重于数据库管理员技能，包括对高级 SQL 和数据库服务器管理的熟练程度。
数据库专业人员可以参加此考试来检验自己掌握的 Db2 数据库设计、表空间、应用程序开发和 DBA 工具知识。
此考试旨在检验您对 Db2 性能调整、问题确定和工作负载管理方面的专业知识。
数据专业人员可以参加此考试来检验自己对 Db2 HADR、备份、恢复和前滚的理解情况。