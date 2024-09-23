Microsoft® Copilot 是一款 AI 助手，旨在提高员工日常任务的工作效率和创造力，并且已经在 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常使用的工作工具中得到应用。但有些企业还需要更具体、更个性化的解决方案。这时候就该定制的 Copilot 大显身手了。定制的 Copilot 可根据企业的具体用例量身打造，完全符合规范要求。
业界环境日新月异，充满了复杂性和不确定性，为了帮助企业从容应对，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。
降低客户支持成本或提高工程设计能力可为您带来更丰厚的利润。
定制的 Copilot 可满足特定业务场景的需求。
定制的 Copilot 可实现高效部署，有助于减少实施所需的时间和精力。
定制框架可帮助组织大规模部署 Copilots，满足组织的独特需求和目标，顺利实现整合并产生最大影响。
利用 IBM Copilot Catalyst 设计具有灵活性和适应性的 Copilot，使组织能够有效满足自身的独特需求。
针对特定用例的预构建 Copilot 库，可节省实施所需的时间和精力。
协助采购专员从合同中提取有价值的洞察分析信息，从而帮助用户更有效地了解合同条款、义务和风险，做出明智决策并简化合同管理流程。
这款 Copilot 适用于代理和技术人员，可提供生成式 AI 搜索功能、自助服务选项、实时协助、追加销售/交叉销售建议和情境支持，从而简化运营流程并增强客户体验。
这款 Copilot 旨在自动执行并加速完成 KYC 验证流程，确保遵守法规，同时减少银行工作人员所需的时间和精力。
这款 Copilot 适用于员工，可提高员工敬业度，减少手动任务，确保员工在整个就业期间（从入职到日常运营）的无缝体验。
物理实体的动态数字副本，配合人工操作员模拟、监控和优化实际性能，增强决策能力和效率。