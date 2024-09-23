主页 Consulting IBM Copilot Runway IBM Copilot Runway
旨在帮助企业创建和部署定制的 Copilot
IBM Consulting 增强了 Microsoft Copilot 的功能 网络直播：加速创新
中国无锡硕放国际机场跑道照片。
助力实现人工智能驱动的业务转型

Microsoft® Copilot 是一款 AI 助手，旨在提高员工日常任务的工作效率和创造力，并且已经在 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常使用的工作工具中得到应用。但有些企业还需要更具体、更个性化的解决方案。这时候就该定制的 Copilot 大显身手了。定制的 Copilot 可根据企业的具体用例量身打造，完全符合规范要求。

业界环境日新月异，充满了复杂性和不确定性，为了帮助企业从容应对，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。
优势 提高工作效率并推动业务成功

降低客户支持成本或提高工程设计能力可为您带来更丰厚的利润。

 量身打造

定制的 Copilot 可满足特定业务场景的需求。

 高效部署

定制的 Copilot 可实现高效部署，有助于减少实施所需的时间和精力。

功能

定制框架可帮助组织大规模部署 Copilots，满足组织的独特需求和目标，顺利实现整合并产生最大影响。

利用 IBM Copilot Catalyst 设计具有灵活性和适应性的 Copilot，使组织能够有效满足自身的独特需求。

针对特定用例的预构建 Copilot 库，可节省实施所需的时间和精力。
用例 采购与财务 Copilot

协助采购专员从合同中提取有价值的洞察分析信息，从而帮助用户更有效地了解合同条款、义务和风险，做出明智决策并简化合同管理流程。

 代理和现场服务 Copilot

这款 Copilot 适用于代理和技术人员，可提供生成式 AI 搜索功能、自助服务选项、实时协助、追加销售/交叉销售建议和情境支持，从而简化运营流程并增强客户体验。

 KYC Copilot

这款 Copilot 旨在自动执行并加速完成 KYC 验证流程，确保遵守法规，同时减少银行工作人员所需的时间和精力。

 员工体验 Copilot

这款 Copilot 适用于员工，可提高员工敬业度，减少手动任务，确保员工在整个就业期间（从入职到日常运营）的无缝体验。

 数字孪生体

物理实体的动态数字副本，配合人工操作员模拟、监控和优化实际性能，增强决策能力和效率。

成功案例

一名身穿蓝色牛仔裤的中年亚裔女性坐在床上，对着笔记本电脑摆出瑜伽姿势。
银行业
Virgin Money

Virgin Money 是英国六大银行之一，拥有 660 万家零售和企业客户。该银行很快发现了生成式 AI 带来的机遇，并意识到它可以帮助自己实现成为英国最佳数字化银行的雄心壮志。

资源 IBM Copilot Runway 为银行业务运营服务

提高流程和工作流的速度，满足当今现代化金融环境的需求。

 如何利用 Microsoft Copilot 加速创新

听取领导和参与者分享如何使用 Copilot 创建原型和 MVP 的经历和见解。

 IBM 推出全新 Microsoft Copilot 功能，助力实现人工智能驱动的业务转型 IDC MarketScape：2024 年全球 Microsoft 实施服务供应商评估
后续步骤
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