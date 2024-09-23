Microsoft® Copilot 是一款 AI 助手，旨在提高员工日常任务的工作效率和创造力，并且已经在 Outlook、Office 365 和 Teams 等日常使用的工作工具中得到应用。但有些企业还需要更具体、更个性化的解决方案。这时候就该定制的 Copilot 大显身手了。定制的 Copilot 可根据企业的具体用例量身打造，完全符合规范要求。



业界环境日新月异，充满了复杂性和不确定性，为了帮助企业从容应对，IBM Consulting 宣布推出 IBM Copilot Runway，这款新产品将帮助企业创建、定制、部署和管理 Copilot。