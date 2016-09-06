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IBM Consulting

隐藏式字幕

 AI 隐藏式字幕软件
利用 AI 语音识别技术，为直播和在线视频自动添加字幕
一名男性在使用台式计算机工作
基于云的字幕制作流程

隐藏式字幕制作是一个费时费力的手动过程。IBM 为内容创作者提供自动字幕制作服务。这包括能够训练人工智能 (AI) 制作规模化的高质量、准确的字幕。

 了解 AI 如何实现可扩展的实时字幕 (1:59)
优势 自动字幕制作

利用语音识别功能来采集视频内容的语音和音频元素。利用 AI 生成高质量、准确的隐藏式字幕。此外，还可以使用智能布局算法创建字幕，该算法在自然断点处对字幕提示进行分段，从而提高可读性。

 实时隐藏式字幕软件

为实时广播提供自动字幕制作，使用隐藏式字幕而非开放式字幕。预先训练 AI 识别特定于您的业务、行业或地理位置的术语，并提高生成实时字幕的整体转录准确性，从而提供更好的内容可访问性。

 在线视频字幕软件编辑器

使用在线视频编辑器来审查和编辑在线流媒体视频和视频文件的字幕结果，无需单独的字幕制作工具。在线编辑器会自动与视频时间码同步，在保存之前播放字幕，以确保准确性。
隐藏式字幕解决方案
IBM Video Streaming

可扩展的基于云的虚拟会议平台，是向外部受众提供直播或点播内容的端到端解决方案。通过语音识别，自动为视频内容添加字幕。文字稿可以 webvtt 字幕文件的形式下载。这可以支持字幕用例，因为它可以转换为不同的字幕文件格式，如 SRT 文件或纯文本文件 (txt)。内容可通过内置频道页面、嵌入内容或社交媒体 (Twitter) 播放查看。虽然自动转录功能目前仅支持英语，但西班牙语或日语等不同语言的字幕可以手动上传。预约演示，了解更多有关解决方案中内置的隐藏式字幕软件功能的信息。

购买视频流媒体 IBM Enterprise Video Streaming

几乎集直播和点播视频功能于一身的媒体平台。包括 CMS（内容管理系统）功能，例如在线视频编辑器。这样就可以对上传和存档的内容进行视频编辑，例如对视频开头或结尾进行剪辑。此外，它还拥有强大的视频传输基础设施，包括多个 CDN 和自动转码，因此几乎可以在任何设备上访问内容，包括 Mac、安卓手机和 iOS 设备。具有视频文件自动字幕制作功能，并与 IBM Watson 字幕制作功能集成，以实现实时隐藏式字幕。下载实时流媒体视频集成数据表的隐藏式字幕。

开始试用企业视频
Watson 参加了美国网球公开赛
IBM Watson 通过语音识别和 Watson Speech to Text API，为美国网球公开赛比赛制作了字幕。此自动隐藏式字幕流程成功地为 660 多场比赛制作了字幕，创建了包含完整隐藏式字幕的庞大视频档案库。 阅读《体育画报》关于字幕制作流程的文章
隐藏式字幕制作软件用例 可搜索的带字幕视频档案

开发带有内置搜索引擎的视频库，允许最终用户在通过 IBM Video Streaming 界面搜索内容时输入关键字，并根据字幕获得相关结果。

 字幕和后期制作

自动为视频内容添加字幕。文本不会像开放式字幕那样被刻录，可以以 webvtt 字幕文件的形式下载。然后可以将此 webvtt 文件转换为不同的字幕格式，例如 SRT 文件或其他字幕文件格式。

 实时字幕

为直播节目制作高度准确的实时隐藏式字幕。使用自动字幕制作可以避免在所有内容上使用实时字幕，从而扩大隐藏式字幕的可用性并降低成本。
资源
为政府提供 AI 隐藏式字幕制作服务 研究使用 AI 的最佳隐藏式字幕制作实践以及地方和州政府面临的挑战。 了解最佳隐藏式字幕制作实践
采取下一步行动

有兴趣了解有关转录语音的隐藏式字幕制作的更多信息？