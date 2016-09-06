AI 隐藏式字幕软件

IBM Video Streaming

可扩展的基于云的虚拟会议平台，是向外部受众提供直播或点播内容的端到端解决方案。通过语音识别，自动为视频内容添加字幕。文字稿可以 webvtt 字幕文件的形式下载。这可以支持字幕用例，因为它可以转换为不同的字幕文件格式，如 SRT 文件或纯文本文件 (txt)。内容可通过内置频道页面、嵌入内容或社交媒体 (Twitter) 播放查看。虽然自动转录功能目前仅支持英语，但西班牙语或日语等不同语言的字幕可以手动上传。预约演示，了解更多有关解决方案中内置的隐藏式字幕软件功能的信息。

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